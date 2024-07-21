Ужасающее нападение двух бойцовских собак на женщину в Севастополе попало на видео
В Севастополе две бойцовские собаки напали на женщину, она в больнице
Собаки напали на женщину в Севастополе. Обложка © Telegram-канал "ЧП / Севастополь"
Две бойцовские собаки напали на женщину 20 июля в Севастополе в переулке Генерала Мельника. Приблизительная порода хвостатых — стаффордширский терьер. Об этом сообщает телеграм-канал "ЧП / Севастополь".
Момент нападения собак на женщину попал на камеру. Видео © Telegram-канал "ЧП / Севастополь"
В результате нападения жительница сильно пострадала. Скорую помощь ей вызвали очевидцы. С сильными укусами её доставили в больницу. По словам свидетелей, на место вызвали полицию, но силовики прибыли лишь спустя 4–5 часов. Пока розыск хозяев агрессивных псов результатов не дал. Местные жители просят помочь с поиском, поскольку боятся, что история может повториться с более тяжёлыми последствиями.
Раны, которые женщина получила в результате нападения. Обложка © Telegram-канал "ЧП / Севастополь"
Ранее Life.ru рассказал о том, что притаившийся в кустах хаски чуть не отгрыз руку ребёнку на самокате в Новосибирске. Собака внезапно напрыгнула и вцепилась в руку мальчика. Местные жители быстро оттащили пса, однако ребёнку понадобилась медицинская помощь. У него была искусана и расцарапана рука, но раны оказались неглубокими.