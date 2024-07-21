Ужасающее нападение двух бойцовских собак на женщину в Севастополе попало на видео

Две бойцовские собаки напали на женщину 20 июля в Севастополе в переулке Генерала Мельника. Приблизительная порода хвостатых — стаффордширский терьер. Об этом сообщает телеграм-канал "ЧП / Севастополь".

Момент нападения собак на женщину попал на камеру. Видео © Telegram-канал "ЧП / Севастополь"

В результате нападения жительница сильно пострадала. Скорую помощь ей вызвали очевидцы. С сильными укусами её доставили в больницу. По словам свидетелей, на место вызвали полицию, но силовики прибыли лишь спустя 4–5 часов. Пока розыск хозяев агрессивных псов результатов не дал. Местные жители просят помочь с поиском, поскольку боятся, что история может повториться с более тяжёлыми последствиями.

Раны, которые женщина получила в результате нападения. Обложка © Telegram-канал "ЧП / Севастополь"