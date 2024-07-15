Медведь-убийца разодрал собаку и напал на жителей приморского села

Жители приморского села Дальний Кут Красноармейского района в минувшие выходные отметили свой второй день рождения. Дело в том, что в один из домов решил забраться белогрудый медведь. Косолапый был застрелен после того, как разодрал собаку и попытался попасть к жильцам. Об этом сообщает Kp.ru.

Семья везучих смогла чудом спастись. Они закрыли дверь на хлипкий крючок, тем самым не дали хищнику проникнуть в дом. После того как в зверя выстрелили, он умер прямо на крыльце рядом с убитой им собакой. Есть предположения, что косолапый был болен — и именно поэтому агрессивно нападал на жилой дом.

На данный момент все обстоятельства случившегося выясняют специалисты охотнадзора. При этом материалы с трупа медведя уже отправили на проверку для того, чтобы выяснить, болел ли косолапый бешенством. Поэтому на данный момент точные причины такого агрессивного поведения неясны.