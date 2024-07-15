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15 июля, 16:17

Медведь-убийца разодрал собаку и напал на жителей приморского села

Жители приморского села застрелили медведя на пороге своего дома после нападения

Медведь напал на жителей приморского села. Обложка © Freepik / wirestock

Медведь напал на жителей приморского села. Обложка © Freepik / wirestock

Жители приморского села Дальний Кут Красноармейского района в минувшие выходные отметили свой второй день рождения. Дело в том, что в один из домов решил забраться белогрудый медведь. Косолапый был застрелен после того, как разодрал собаку и попытался попасть к жильцам. Об этом сообщает Kp.ru.

Семья везучих смогла чудом спастись. Они закрыли дверь на хлипкий крючок, тем самым не дали хищнику проникнуть в дом. После того как в зверя выстрелили, он умер прямо на крыльце рядом с убитой им собакой. Есть предположения, что косолапый был болен — и именно поэтому агрессивно нападал на жилой дом.

На данный момент все обстоятельства случившегося выясняют специалисты охотнадзора. При этом материалы с трупа медведя уже отправили на проверку для того, чтобы выяснить, болел ли косолапый бешенством. Поэтому на данный момент точные причины такого агрессивного поведения неясны.

Под Смоленском медведь убил упавшего на его клетку рабочего, чистившего снег на крыше кафе
Под Смоленском медведь убил упавшего на его клетку рабочего, чистившего снег на крыше кафе

Ранее Life.ru рассказал о том, что на Камчатке браконьеры расстреляли с вертолёта трёх медведей и попали на видео. Мужчины устроили охоту в особо охраняемом заказнике "Река Удочка". В течение нескольких дней они убили трёх животных, а их туши перевозили, подвязав к вертолёту, с борта которого и проводили охоту.

Наталья Афонина
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