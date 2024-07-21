Зарезала друга и оставила в квартире: Красавица с сайта знакомств из Ленобласти оказалась убийцей без руки

В Ленинградской области красавица с сайта знакомств оказалась убийцей без руки. Об этой шокирующей истории рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

В Интернете 24-летний мужчина познакомился с 30-летней девушкой, после чего она назначила ему свидание на Петровском бульваре, расположенном в Мурино. Молодого человека даже не смутило, что у его спутницы отсутствует часть руки, которую, по её словам, она сама себе отпилила.

В Ленинградской области красавица с сайта знакомств оказалась убийцей без руки. Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"

Сначала свежеиспечённые друзья сходили в магазин, где мужчина купил для своей новой знакомой нож, так как у неё в квартире их не было, а затем они направились в её жилище. Парень не знал, что его спутница уже давно посещает психиатров районного диспансера.

"Школу она закончила хорошо. В институте отучилась три курса. После чего из-за проблем с наркотическими веществами прекратила обучение", — рассказал про обвиняемую и.о. руководителя следственного отдела по Мурино Следственного управления СК РФ по Ленинградской области Илья Крючков, который также подчеркнул, что ножи из её квартиры забрали родственники, чтобы она не сделала ничего плохого.

Мужчина вместе с девушкой распивали спиртные напитки, а затем они пошли в ванную после странного диалога, где убийца и ударила своего нового знакомого ножом, который он ей подарил. Затем она оставила труп в квартире, в которую через несколько дней пришёл её молодой человек, вызвавший полицию на место преступления. Журналисты сообщили, что она навряд ли попадёт в тюрьму, так как таким подсудимым обычно назначают спецклинику закрытого типа.