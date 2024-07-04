Убийца зампреда движения "Зов народа" попросился на СВО из СИЗО

Дмитрий Матвеев, убивший зампреда общественного движения "Зов народа" Антона Еговцева, обратился к следователям с просьбой отправить его на СВО из СИЗО — в качестве санитара или военного врача. Об этом узнал SHOT.

Арестант заявил, что у него есть высшее медицинское образование — он закончил Сеченовку и какое-то время работал специалистом в российском отделении зарубежной фармацевтической компании. После увольнения он стал тренером по мотокросcу.