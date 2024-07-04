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4 июля, 07:39

Убийца зампреда движения "Зов народа" попросился на СВО из СИЗО

Убийца общественника из "Зова народа" — Дмитрий Матвеев. Обложка © SHOT

Убийца общественника из "Зова народа" — Дмитрий Матвеев. Обложка © SHOT

Дмитрий Матвеев, убивший зампреда общественного движения "Зов народа" Антона Еговцева, обратился к следователям с просьбой отправить его на СВО из СИЗО — в качестве санитара или военного врача. Об этом узнал SHOT.

Арестант заявил, что у него есть высшее медицинское образование — он закончил Сеченовку и какое-то время работал специалистом в российском отделении зарубежной фармацевтической компании. После увольнения он стал тренером по мотокросcу.

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Напомним, что 7 июня зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева зарезали у его квартиры в Подмосковье. Преступник набросился на общественника с ножом, когда тот зашёл в подъезд. Убийцей оказался тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. Мотивом убийства стали чувства Матвеева к жене Еговцева, он преследовал женщину около полугода, уговаривая бросить супруга. Суд арестовал подозреваемого в расправе, сейчас он находится в СИЗО.

Александра Вишнякова
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