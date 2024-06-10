Психолог объяснила участившиеся в России атаки психопатов, которые убивают из ревности
Психолог Алексеева: Ревнивые психопаты готовы на всё ради устранения конкурента
Между всколыхнувшими Москву и Подмосковье за последнюю неделю нападениями и убийствами мужчин на почве ревности сложно выявить связь, но такая агрессия из-за дел сердечных свойственна психопатам с нарциссическими чертами, которые не выносят конкуренции и готовы на всё, чтобы устранить соперника. Такое мнение высказала психолог Екатерина Алексеева.
"Не могу провести аналогию между этими преступлениями. Но подобные убийства из ревности свойственны психопатам с нарциссическими чертами. Это нездоровая история нездоровых людей. Они не терпят конкуренции. Им становится физически плохо, если они проигрывают. Поэтому ищут способ устранения конкурента любыми путями", — объяснила специалист в беседе с kp.ru.
А вот версию о том, что преступники решили повторить чьё-то злодеяние, о котором прочитали в новостях, собеседница издания считает несостоятельной. При этом она полагает, что стимулом для нападения на человека может быть даже не реальная ситуация, а вымышленные самими преступниками события. Например, они могут быть убеждены в том, что у них с понравившейся девушкой неподдельная любовь, тогда как на самом деле они даже не общались, потому что "возлюбленная" игнорировала все сообщения такого поклонника. В этих случаях речь идёт не о светлых чувствах, а о нездоровой привязанности, которая толкает на страшные поступки. Так, один из схваченных недавно убийц на допросе заявил, что расправился с мужем женщины, от которой был без ума со школьных времён, чтобы она освободилась от "тягостного брака" и могла наконец быть вместе с ним.
Предупредить подобные преступления сложно, но вполне реально, считает Алексеева. Зачастую оказывается, что жертвы таких нападений уже обращались в полицию, но там им ничем не помогли. Существует термин "сталкер", так называют людей, которые за кем-то следят, преследуют, угрожают или даже нападают. Есть много стран, где правоохранительные органы могут запретить таким преследователям приближаться к жертве ближе определённого расстояния, а в случае нарушения этого требования арестовывают. Сейчас в России такой практики нет, но, возможно, она появится в будущем, как и другие инструменты правоохранительной системы для борьбы со сталкерами, которые сейчас могут донимать людей почти без риска понести наказание, выразила надежду психолог.
Life.ru уже рассказывал об этой череде кровавых трагедий. Первая произошла вечером 30 мая на Хорошёвском проспекте: молодой человек, работающий фитнес-моделью, не вынес того, что возлюбленная ушла от него к другому, ворвался к ним в квартиру, зарезал мужчину, нанёс несколько ударов девушке и сбежал. По пути он влетел в магазин "Магнолия", где ранил работницу кассы, после чего был подстрелен полицейскими и задержан. Другой инцидент случился вечером 3 июня, когда 17-летний выпускник школы отрубил мачете пальцы новому парню своей бывшей девушки. А уже 6 июня другой убийца расстрелял из автомата известного в прошлом скейтера, переквалифицировавшегося в сисадмина, Константина Балишанского. После убийства киллер вступил в перестрелку с силовиками, был тяжело ранен и, пока был в сознании, заявил, что пошёл на преступление "из-за девушки". Впрочем, это только одна из версий. А последнее из этих жутких происшествий случилось 7 июня, когда в подъезде собственного дома был убит активист движения "Зов народа" Антон Еговцев. Преступник давно был влюблён в супругу своей жертвы и решил во что бы то ни стало добиться женщины, которая отнюдь не собиралась уходить ради него из семьи.
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