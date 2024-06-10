Психолог объяснила участившиеся в России атаки психопатов, которые убивают из ревности

Между всколыхнувшими Москву и Подмосковье за последнюю неделю нападениями и убийствами мужчин на почве ревности сложно выявить связь, но такая агрессия из-за дел сердечных свойственна психопатам с нарциссическими чертами, которые не выносят конкуренции и готовы на всё, чтобы устранить соперника. Такое мнение высказала психолог Екатерина Алексеева.

"Не могу провести аналогию между этими преступлениями. Но подобные убийства из ревности свойственны психопатам с нарциссическими чертами. Это нездоровая история нездоровых людей. Они не терпят конкуренции. Им становится физически плохо, если они проигрывают. Поэтому ищут способ устранения конкурента любыми путями", — объяснила специалист в беседе с kp.ru.

А вот версию о том, что преступники решили повторить чьё-то злодеяние, о котором прочитали в новостях, собеседница издания считает несостоятельной. При этом она полагает, что стимулом для нападения на человека может быть даже не реальная ситуация, а вымышленные самими преступниками события. Например, они могут быть убеждены в том, что у них с понравившейся девушкой неподдельная любовь, тогда как на самом деле они даже не общались, потому что "возлюбленная" игнорировала все сообщения такого поклонника. В этих случаях речь идёт не о светлых чувствах, а о нездоровой привязанности, которая толкает на страшные поступки. Так, один из схваченных недавно убийц на допросе заявил, что расправился с мужем женщины, от которой был без ума со школьных времён, чтобы она освободилась от "тягостного брака" и могла наконец быть вместе с ним.