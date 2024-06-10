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10 июня, 16:21

Психолог объяснила участившиеся в России атаки психопатов, которые убивают из ревности

Психолог Алексеева: Ревнивые психопаты готовы на всё ради устранения конкурента

Между всколыхнувшими Москву и Подмосковье за последнюю неделю нападениями и убийствами мужчин на почве ревности сложно выявить связь, но такая агрессия из-за дел сердечных свойственна психопатам с нарциссическими чертами, которые не выносят конкуренции и готовы на всё, чтобы устранить соперника. Такое мнение высказала психолог Екатерина Алексеева.

"Не могу провести аналогию между этими преступлениями. Но подобные убийства из ревности свойственны психопатам с нарциссическими чертами. Это нездоровая история нездоровых людей. Они не терпят конкуренции. Им становится физически плохо, если они проигрывают. Поэтому ищут способ устранения конкурента любыми путями", — объяснила специалист в беседе с kp.ru.

А вот версию о том, что преступники решили повторить чьё-то злодеяние, о котором прочитали в новостях, собеседница издания считает несостоятельной. При этом она полагает, что стимулом для нападения на человека может быть даже не реальная ситуация, а вымышленные самими преступниками события. Например, они могут быть убеждены в том, что у них с понравившейся девушкой неподдельная любовь, тогда как на самом деле они даже не общались, потому что "возлюбленная" игнорировала все сообщения такого поклонника. В этих случаях речь идёт не о светлых чувствах, а о нездоровой привязанности, которая толкает на страшные поступки. Так, один из схваченных недавно убийц на допросе заявил, что расправился с мужем женщины, от которой был без ума со школьных времён, чтобы она освободилась от "тягостного брака" и могла наконец быть вместе с ним.

Предупредить подобные преступления сложно, но вполне реально, считает Алексеева. Зачастую оказывается, что жертвы таких нападений уже обращались в полицию, но там им ничем не помогли. Существует термин "сталкер", так называют людей, которые за кем-то следят, преследуют, угрожают или даже нападают. Есть много стран, где правоохранительные органы могут запретить таким преследователям приближаться к жертве ближе определённого расстояния, а в случае нарушения этого требования арестовывают. Сейчас в России такой практики нет, но, возможно, она появится в будущем, как и другие инструменты правоохранительной системы для борьбы со сталкерами, которые сейчас могут донимать людей почти без риска понести наказание, выразила надежду психолог.

В Красноярске мать и её двухлетнюю дочь зарезал 75-летний родственник
В Красноярске мать и её двухлетнюю дочь зарезал 75-летний родственник

Life.ru уже рассказывал об этой череде кровавых трагедий. Первая произошла вечером 30 мая на Хорошёвском проспекте: молодой человек, работающий фитнес-моделью, не вынес того, что возлюбленная ушла от него к другому, ворвался к ним в квартиру, зарезал мужчину, нанёс несколько ударов девушке и сбежал. По пути он влетел в магазин "Магнолия", где ранил работницу кассы, после чего был подстрелен полицейскими и задержан. Другой инцидент случился вечером 3 июня, когда 17-летний выпускник школы отрубил мачете пальцы новому парню своей бывшей девушки. А уже 6 июня другой убийца расстрелял из автомата известного в прошлом скейтера, переквалифицировавшегося в сисадмина, Константина Балишанского. После убийства киллер вступил в перестрелку с силовиками, был тяжело ранен и, пока был в сознании, заявил, что пошёл на преступление "из-за девушки". Впрочем, это только одна из версий. А последнее из этих жутких происшествий случилось 7 июня, когда в подъезде собственного дома был убит активист движения "Зов народа" Антон Еговцев. Преступник давно был влюблён в супругу своей жертвы и решил во что бы то ни стало добиться женщины, которая отнюдь не собиралась уходить ради него из семьи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / chingyunsong

Юрий Лысенко
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