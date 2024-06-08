В Красноярске мать и её двухлетнюю дочь зарезал 75-летний родственник
Прокуратура Красноярского края: Мать и ребёнка зарезали в собственной квартире
Мать и ребёнка зарезали в их собственной квартире. Обложка © Telegram / Прокуратура Красноярского края
В Красноярске на улице Щорса мать и её дочь зарезали в их собственной квартире. В содеянном подозревают 75-летнего родственника погибшей женщины. О трагедии сообщает прокуратура Красноярского края в своём телеграм-канале.
"Днём, 7 июня, 75-летний житель Красноярска поссорился со своей 29-летней внучкой у неё в квартире на ул. Щорса. Предварительно, на фоне вызванной неприязни мужчина взял нож и нанёс им несколько ударов в живот девушки. Когда к месту убийства подбежала двухлетняя девочка, пенсионер повредил её горло ножом", — говорится в сообщении надзорного органа.
Сразу после убийства мужчина разгромил квартиру и устроил потоп горячей водой. Тела обнаружил глава семейства, когда вернулся домой с работы. Сообщается, что семья была благополучной, а пенсионер переехал к ним недавно, после смерти сожительницы. Вероятно, конфликт возник из-за права собственности на дачный участок. Подозреваемый попросил свои документы на дачу, чтобы съехать туда, внучка отказала, после чего он, по предварительной информации, взялся за нож. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.
Как сообщал Life.ru, 7 июня стало известно, что зампреда "Зова народа" Еговцева убили у его квартиры в подмосковной Лобне. Злоумышленник поджидал жертву в подъезде и нанёс минимум семь ударов ножом. Последние два дня общественник находился на больничном и лежал дома с температурой. Еговцев успел ранить напавшего, того госпитализировали. СК завёл два уголовных дела после расправы над активистом.