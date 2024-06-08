В Красноярске мать и её двухлетнюю дочь зарезал 75-летний родственник

В Красноярске на улице Щорса мать и её дочь зарезали в их собственной квартире. В содеянном подозревают 75-летнего родственника погибшей женщины. О трагедии сообщает прокуратура Красноярского края в своём телеграм-канале.

"Днём, 7 июня, 75-летний житель Красноярска поссорился со своей 29-летней внучкой у неё в квартире на ул. Щорса. Предварительно, на фоне вызванной неприязни мужчина взял нож и нанёс им несколько ударов в живот девушки. Когда к месту убийства подбежала двухлетняя девочка, пенсионер повредил её горло ножом", — говорится в сообщении надзорного органа.