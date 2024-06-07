СК: Подозреваемый в убийстве замглавы "Зова народа" находится в реанимации

Подозреваемый в убийстве заместителя председателя движения "Зов народа" Антона Еговцева в настоящее время находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Нож, которым ударил сталкер общественника Еговцева из "Зова народа" в Подмосковье. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

"В настоящее время подозреваемый находится в реанимационном отделении медицинского учреждения в связи с тем, что ему было причинено ножевое ранение потерпевшим во время ссоры. Сбор и закрепление доказательственной базы продолжаются", — указано в сообщении.