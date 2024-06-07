СК: Подозреваемый в убийстве замглавы "Зова народа" находится в реанимации
Заместитель председателя движения "Зов народа" Антон Еговцев. Обложка © VK / Антон Еговцев
Подозреваемый в убийстве заместителя председателя движения "Зов народа" Антона Еговцева в настоящее время находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
Нож, которым ударил сталкер общественника Еговцева из "Зова народа" в Подмосковье. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
"В настоящее время подозреваемый находится в реанимационном отделении медицинского учреждения в связи с тем, что ему было причинено ножевое ранение потерпевшим во время ссоры. Сбор и закрепление доказательственной базы продолжаются", — указано в сообщении.
В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Также отмечается, что следствие даст оценку действиям сотрудников полиции по факту халатного отношения к ранее поданным заявлениям со стороны супруги общественника, в которых она сообщала об угрозах.
Напомним, общественника из "Зова народа" убили, когда он возвращался из магазина домой в Подмосковье. Преступник караулил его в подъезде. Последние два дня Еговцев находился на больничном и лежал дома с температурой. Позднее стали известны детали убийства общественника, а также раскрыта личность подозреваемого.