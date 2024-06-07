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7 июня, 09:21

Зампред "Зова народа" ранил своего убийцу в предплечье, и теперь тот в больнице

Убитый зампред движения "Зов народа" Антон Еговцев. Обложка © VK / Антон Еговцев

Убитый зампред движения "Зов народа" Антон Еговцев. Обложка © VK / Антон Еговцев

Зампред движения "Зов народа" Антон Еговцев ранил своего убийцу в предплечье, злоумышленник сейчас находится в больнице. Об этом сообщает SHOT.

Близкие общественника рассказали, что Еговцев был спортсменом и в обычное время он бы легко справился с напавшим — 37-летним тренером по мотокроссу Дмитрием Матвеевым, который преследовал его жену. Но в злополучный день зампред "Зова народа" болел, а преступник был вооружён. Убийца нанёс жертве около семи ранений. Защищаясь, общественник порезал ему предплечье.

По данным телеграм-канала, Матвеев был давно влюблён в супругу Еговцева, но активные действия начал предпринимать два месяца назад. Тогда он уже нападал на общественника. После драки в полиции провели профилактическую беседу со сталкером, но это не помогло. У убитого остались жена и маленький сын.

Также SHOT сообщает, что в клуб по мотокроссу, где работал Матвеев, часто заглядывали знаменитости. Ученики отзываются о нём как об адекватном человеке.

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Как сообщал Life.ru, общественника из "Зова народа" убили, когда он возвращался из магазина домой в Подмосковье. Преступник поджидал его с ножом в подъезде. Последние два дня Еговцев находился на больничном и лежал дома с температурой. Накануне ему стало лучше и он пошёл за продуктами, однако не вернулся.

Николай Рюмин
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