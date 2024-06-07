Зампред "Зова народа" ранил своего убийцу в предплечье, и теперь тот в больнице

Зампред движения "Зов народа" Антон Еговцев ранил своего убийцу в предплечье, злоумышленник сейчас находится в больнице. Об этом сообщает SHOT.

Близкие общественника рассказали, что Еговцев был спортсменом и в обычное время он бы легко справился с напавшим — 37-летним тренером по мотокроссу Дмитрием Матвеевым, который преследовал его жену. Но в злополучный день зампред "Зова народа" болел, а преступник был вооружён. Убийца нанёс жертве около семи ранений. Защищаясь, общественник порезал ему предплечье.

По данным телеграм-канала, Матвеев был давно влюблён в супругу Еговцева, но активные действия начал предпринимать два месяца назад. Тогда он уже нападал на общественника. После драки в полиции провели профилактическую беседу со сталкером, но это не помогло. У убитого остались жена и маленький сын.

Также SHOT сообщает, что в клуб по мотокроссу, где работал Матвеев, часто заглядывали знаменитости. Ученики отзываются о нём как об адекватном человеке.