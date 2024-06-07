"Сломал чужую семью": Жена убитого активиста Еговцева пожелала своему сталкеру наихудшей участи

Жена зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева Екатерина в разговоре с SHOT пожелала его убийце — 37-летнему тренеру по мотокроссу Дмитрию Матвееву — всего самого худшего. По её словам, она даже не предполагала, что тот пылал к ней особыми чувствами.

Жена погибшего зампреда движения "Зов народа" Еговцева пожелала смерти убийце. Видео © Telegram / SHOT

Екатерина познакомилась с Матвеевым в больнице, когда ей было 12 лет. Будущему убийце на тот момент было примерно столько же. По словам женщины, тогда он пропал на 24 года, однако в 2022-м неожиданно объявился и устроил её семье настоящий террор: преследовал, признавался в любви.

Дмитрий Матвеев, который убил общественника Антона Еговцева в Подмосковье. Фото © Telegram / SHOT

Матвеев знал, что Екатерина замужем, с ребёнком и никуда из семьи не уйдёт. Однако всё равно не оставлял попыток добиться её расположения. Поняв, что та окончательно его отвергла, сталкер решил избавиться от конкурента. Сообщалось, что после убийства преступник якобы нарисовал кровью Еговцева сердечко в подъезде, но Екатерина не подтверждает это.

Заместитель председателя движения "Зов народа" Антон Еговцев. Фото © VK / Антон Еговцев

"Он не хотел, чтобы я ушла от мужа, он просто хотел избавиться навсегда от мужа. Угрозы были постоянные... Я не видела вот это сердечко, все о нём говорят, но я не видела. И когда мне задают такой вопрос, вспоминается сериал про Чикатило, про больного, когда он там какие-то следы оставлял после убийства", — отметила Екатерина.

Она пожелала Матвееву всего самого худшего. Женщина подчеркнула, что свою семью убийца не создал, но разрушил её.