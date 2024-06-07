СК завёл ещё одно дело после расправы над общественником из "Зова народа"

Следователи расследуют уголовное дело из-за возможной халатности сотрудников правоохранительных органов после расправы над заместителем председателя движения "Зов народа" Антоном Еговцевым. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 105 и статьёй 293 УК РФ (убийство, халатность)", — говорится в сообщении.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проведённых следственных мероприятиях. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Супруга погибшего общественника Екатерина отметила, что лично не знала убийцу своего мужа — Дмитрия Матвеева. По словам женщины, около года назад она работала в магазине, клиентом которого был Матвеев. Екатерина предполагает, что могла понравиться ему. Она подтвердила, что мужчина преследовал её и супруга, поэтому пара обратилась в полицию.

"Полиция разбирается только в том случае, когда кого-то обидят или тронут", — пожаловалась вдова Еговцева в беседе с "360.ru".