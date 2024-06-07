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7 июня, 14:36

СК завёл ещё одно дело после расправы над общественником из "Зова народа"

СК возбудил уголовное дело о халатности после убийства активиста Еговцева

Убитый зампред движения "Зов народа" Антон Еговцев. Обложка © VK / Антон Еговцев

Убитый зампред движения "Зов народа" Антон Еговцев. Обложка © VK / Антон Еговцев

Следователи расследуют уголовное дело из-за возможной халатности сотрудников правоохранительных органов после расправы над заместителем председателя движения "Зов народа" Антоном Еговцевым. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 105 и статьёй 293 УК РФ (убийство, халатность)", — говорится в сообщении.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проведённых следственных мероприятиях. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Супруга погибшего общественника Екатерина отметила, что лично не знала убийцу своего мужа — Дмитрия Матвеева. По словам женщины, около года назад она работала в магазине, клиентом которого был Матвеев. Екатерина предполагает, что могла понравиться ему. Она подтвердила, что мужчина преследовал её и супруга, поэтому пара обратилась в полицию.

"Полиция разбирается только в том случае, когда кого-то обидят или тронут", — пожаловалась вдова Еговцева в беседе с "360.ru".

Женщина добавила, в момент убийства не находилась дома. Екатерина призвала почаще говорить слова любви своим мужьям, ведь это является самым главным в жизни.

Убийца общественника Еговцева поджидал его с охотничьим ножом и молотком
Убийца общественника Еговцева поджидал его с охотничьим ножом и молотком

Напомним, Антона Еговцева убили у его квартиры в Подмосковье. Злоумышленник поджидал жертву в подъезде и нанёс минимум семь ударов ножом. Последние два дня общественник из "Зова народа" находился на больничном и лежал дома с температурой. Еговцев успел ранить напавшего, и того госпитализировали.

Дарья Нарыкова
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