Убийца общественника Еговцева поджидал его с охотничьим ножом и молотком

Тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев поджидал зампредседателя движения "Зов народа" Антона Еговцева во всеоружии, пишет SHOT со ссылкой на источники. Убийца взял с собой охотничий нож и молоток, и жертва знала это, предусмотрительно прихватив при выходе из квартиры кухонный нож.

Дмитрий Матвеев и погибший Антон Еговцев с сыном и женой. Коллаж © SHOT

Сам Матвеев неоднократно утверждал, что любит супругу общественника Екатерину ещё со школьной парты, однако та не помнила внезапно объявившегося ухажёра. Он был очень настойчив, а в последнее время, по словам близких жертвы, окончательно сошёл с ума: начал наведываться домой к общественнику с цветами и не реагировал на требования отстать от семейной пары, раз за разом возвращаясь и поджидая женщину в машине у подъезда.

Еговцев неоднократно обращался с жалобами в правоохранительные органы, но серьёзной реакции, учитывая относительную безобидность действий Матвеева, не было. В день убийства Екатерина, увидев машину сталкера, позвонила супругу и снова в полицию и, опасаясь за своё здоровье, отправилась к брату. Сам Еговцев находился в квартире на больничном. Когда он вышел, убийца набросился на него и в порыве гнева ударил ножом около семи раз.

Место убийства Антона Еговцева в Подмосковье. Фото © SHOT