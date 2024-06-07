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7 июня, 10:45

Убийца общественника Еговцева поджидал его с охотничьим ножом и молотком

Тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев поджидал зампредседателя движения "Зов народа" Антона Еговцева во всеоружии, пишет SHOT со ссылкой на источники. Убийца взял с собой охотничий нож и молоток, и жертва знала это, предусмотрительно прихватив при выходе из квартиры кухонный нож.

Дмитрий Матвеев и погибший Антон Еговцев с сыном и женой. Коллаж © SHOT

Дмитрий Матвеев и погибший Антон Еговцев с сыном и женой. Коллаж © SHOT

Сам Матвеев неоднократно утверждал, что любит супругу общественника Екатерину ещё со школьной парты, однако та не помнила внезапно объявившегося ухажёра. Он был очень настойчив, а в последнее время, по словам близких жертвы, окончательно сошёл с ума: начал наведываться домой к общественнику с цветами и не реагировал на требования отстать от семейной пары, раз за разом возвращаясь и поджидая женщину в машине у подъезда.

Еговцев неоднократно обращался с жалобами в правоохранительные органы, но серьёзной реакции, учитывая относительную безобидность действий Матвеева, не было. В день убийства Екатерина, увидев машину сталкера, позвонила супругу и снова в полицию и, опасаясь за своё здоровье, отправилась к брату. Сам Еговцев находился в квартире на больничном. Когда он вышел, убийца набросился на него и в порыве гнева ударил ножом около семи раз.

Место убийства Антона Еговцева в Подмосковье. Фото © SHOT

Место убийства Антона Еговцева в Подмосковье. Фото © SHOT

Место убийства Антона Еговцева в Подмосковье. Фото © SHOT

Место убийства Антона Еговцева в Подмосковье. Фото © SHOT

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Напомним, Антона Еговцева убили у его квартиры в Подмосковье. Злоумышленник поджидал жертву в подъезде и нанёс семь ударов ножом. Последние два дня Еговцев находился на больничном и лежал дома с температурой. Позднее стали известны детали убийства общественника, а также раскрыта личность подозреваемого. Убитый успел ранить напавшего, и того госпитализировали. За его жизнь борются врачи.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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