"Вёл себя как маньяк": Убийца активиста Еговцева жил в бараке с матерью рядом с квартирой своей жертвы
SHOT: Убийца общественника Еговцева жил в деревянном бараке с матерью в Лобне
Дмитрий Матвеев, который убил общественника Антона Еговцева в Подмосковье. Обложка © SHOT
Тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев, который преследовал семью зампреда "Зова народа" Антона Еговцева, жил в деревянном бараке в подмосковной Лобне вместе с пожилой матерью недалеко от квартиры жертвы. На автомобиле Hyundai Creta днём он выслеживал объект своего обожания — супругу Еговцева Екатерину, сообщает SHOT.
Тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев, который убил общественника Антона Еговцева, жил в деревянном бараке в Лобне. Видео © SHOT
По словам близких потерпевших, Матвеев вёл себя как настоящий маньяк: караулил супругу Еговцева у дома, приходил в квартиру её родственников. Брат женщины пояснил, что много раз спускал тренера по мотокроссу с лестницы, но все старания оказались напрасными. Матвеев не один раз заявлялся в квартиру к жене общественника с букетами цветов, и его совершенно не смущало, что у неё есть муж и четырёхлетний сын. Сталкер признавался, что жить не может без Екатерины, по которой якобы сходит с ума ещё со школы. При этом женщина отмечала, что не знакома со своим преследователем.
Тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. Фото © SHOT
А вот знакомые Матвеева называют его совершенно безобидным и нормальным парнем. В последний раз сталкера видели у мотосервиса в четверг, 6 июня. Мужчина занимался оборудованием, и никто не мог подумать, что через несколько часов он пойдёт убивать соперника.
Напомним, заместителя председателя "Зова народа" Антона Еговцева убили у его квартиры в Подмосковье, об этом стало известно 7 июня. Злоумышленник поджидал жертву в подъезде и нанёс минимум семь ударов ножом. Последние два дня активист находился на больничном и лежал дома с температурой. Еговцев успел ранить напавшего, и того госпитализировали. СК завёл два уголовных дела после расправы над Еговцевым.