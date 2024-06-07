"Вёл себя как маньяк": Убийца активиста Еговцева жил в бараке с матерью рядом с квартирой своей жертвы

По словам близких потерпевших, Матвеев вёл себя как настоящий маньяк: караулил супругу Еговцева у дома, приходил в квартиру её родственников. Брат женщины пояснил, что много раз спускал тренера по мотокроссу с лестницы, но все старания оказались напрасными. Матвеев не один раз заявлялся в квартиру к жене общественника с букетами цветов, и его совершенно не смущало, что у неё есть муж и четырёхлетний сын. Сталкер признавался, что жить не может без Екатерины, по которой якобы сходит с ума ещё со школы. При этом женщина отмечала, что не знакома со своим преследователем.