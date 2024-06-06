Киллер из соседнего дома: Что известно об убийстве в Москве скейтбордиста и айтишника Сыщики угрозыска с боем задержали киллера, который расстрелял мужчину на западе Москвы. Он ранен. Что стало причиной расправы с Константином Балишанским? 6 июня, 12:06 Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / Militarist © Telegram / SHOT

Как расправились с бизнесменом

Сегодня в десять утра у собственного дома в районе Фили-Давыдково расстреляли из автомата 34-летнего Константина Балишанского. Жители близлежащего дома и камеры наблюдения засняли жуткие кадры. Киллер — весь в чёрном, кепке и медицинской маске — следует за жертвой, слегка ускоряя шаг. Уже раненый, Константин пытается убежать. Убийца стреляет издалека, попадает точнее, потом неспешно подходит и добивает лежачего двумя пулями в упор, точно в голову.

Константин Балишанский пытается убежать от убийцы. Видео © Telegram / SHOT

Нападавший не тронул многочисленных очевидцев — рядом в нескольких метрах шли прохожие, чуть дальше на стройке трудились рабочие. Не обращая на них внимания, киллер быстро направился через жилые кварталы в сторону лесополосы. Добрался до Матвеевского леса, где и затерялся. Возможно, там его ждала машина.

В Москве ввели в действие план "Перехват", лес и все близлежащие дворы прочёсывали сыщики угрозыска.

Убийство Константина Балишанского из автомата в упор. Видео © Telegram / SHOT

Как задержали киллера

Убийце удавалось скрываться два с половиной часа, а настигли его в долине реки Сетуни около Аминьевского шоссе. Он прятался в кустах и, когда был обнаружен, открыл по полицейским огонь, выпустив 15 пуль. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие среди силовиков. Сам киллер во время перестрелки получил ранение в голову. При себе у него нашли автомат АКС-74У ("ксюха"), мачете, бинокль, несколько магазинов с патронами калибра 5,45 мм, карту, камуфляжную форму и полевую аптечку. По данным телеграм-канала SHOT, убийцей оказался 35-летний Андрей Дёмин, который жил рядом с Балишанским.









Против Дёмина возбуждены два уголовных дела: по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение оружия". Ему грозит более 15 лет колонии.

Версии убийства

Причины убийства до сих пор неизвестны. Они могут быть связаны с работой Балишанского, его личной жизнью, увлечениями, долгами и конфликтами с другими людьми. Все эти версии будут тщательно отрабатываться. Кроме того, следователи установят всех, кто был причастен к этому убийству. По одной из версий, Дёмин мог расправиться с соседом из-за ревности.

По данным источников телеграм-канала SHOT, убийство Константина Балишанского планировалось около пяти месяцев. Ещё в начале февраля неизвестные начали активно пробивать его личные данные, искать утечки по нему в слитых базах и теневом сегменте Интернета, заказывать на него досье. Изучены были все его повседневные маршруты, записаны все места, где он бывает.

Убить Константина планировалось возле его подъезда, но первыми выстрелами “киллер в чёрном” лишь ранил жертву.

Кто такой Константин Балишанский и кто его отец

Погибший Константин Балишанский. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Константин Балишанский

Соседи про погибшего говорят только хорошее: был спокойным, неконфликтным, в шумных или пьяных компаниях его никогда не видели.

Балишанского отлично знали в столичной тусовке скейтеров под прозвищем Костя Switch. Он был среди лучших в скейтерской команде “NikeSB-Россия” и прославился хорошей техникой катания в зеркальной стойке. Дёмин тоже состоял в этом сообществе.

Последнее время Константин работал сисадмином в фирме своего отца, Андрея Балишанского. Речь о компании “Медиасистем Груп”, специализирующейся на прямых поставках из Китая медиафасадов, светодиодных и LCD-экранов. Среди её клиентов — Минобороны РФ и “Российская корпорация ракетно-космического приборостроения информационных систем”. Как технический подрядчик “Медиасистем Груп” также участвовала в сочинских Олимпийских играх, казанской Универсиаде, чемпионате мира по футболу – 2018, Петербуржском международном экономическом форуме и других важных для нашей страны событиях.

Отец убитого скейтера Константина Балишанского Андрей. Фото © Telegram / SHOT

Впрочем, доходы “Медиасистем Груп”, согласно базе СПАРК, относительно скромные: 58 млн рублей выручки по итогам прошлого года. Обнародованных госзакупок всего пятнадцать на общую сумму 26 млн рублей.

Отец погибшего, Андрей Балишанский, является и владельцем, и директором компании. В беседе с SHOT он заявил, что у него нет никаких предположений о том, кто и зачем мог убить его сына.

Авторы Пётр Егоров