Суд на два месяца арестовал убийцу зампреда "Зова народа" Антона Еговцева

Дмитрий Матвеев, который убил ножом заместителя председателя организации "Зов народа" Антона Еговцева, был арестован по решению суда на два месяца. Об этом сообщает SHOT .

На заседании Матвеев избегал тем, раскрывающих мотивы убийства, и просил, чтобы его поместили не в СИЗО, а в больницу, поскольку у него есть некоторые проблемы со зрением и почками. Адвокат преступника пытался добиться для подопечного избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд не прислушался и отправил Матвеева в СИЗО до 7 августа.