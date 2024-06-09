Суд на два месяца арестовал убийцу зампреда "Зова народа" Антона Еговцева
Дмитрий Матвеев, который убил ножом заместителя председателя организации "Зов народа" Антона Еговцева, был арестован по решению суда на два месяца. Об этом сообщает SHOT.
Убийцу общественника Еговцева поместят в СИЗО до 7 августа. Видео © Telegram / SHOT
На заседании Матвеев избегал тем, раскрывающих мотивы убийства, и просил, чтобы его поместили не в СИЗО, а в больницу, поскольку у него есть некоторые проблемы со зрением и почками. Адвокат преступника пытался добиться для подопечного избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд не прислушался и отправил Матвеева в СИЗО до 7 августа.
Ранее Life.ru писал, что 7 июня зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева зарезали у его квартиры в Подмосковье. Преступник набросился на общественника с ножом, когда тот зашёл в подъезд. В ходе борьбы Еговцев сумел ранить злоумышленника в плечо, от чего тот позже оказался в больнице. Мотивом убийства стали чувства Матвеева к жене Еговцева, которая после произошедшего рассказала, что уже много лет знакома с убийцей.
Telegram / SHOT