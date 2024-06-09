Называл любимой: Убийца зампреда "Зова народа" собирался жениться на его супруге
Убийца зампреда "Зова народа" Еговцева называл его супругу "любимой девушкой"
Дмитрий Матвеев, жестоко зарезавший заместителя председателя движения "Зов народа" Антона Еговцева, рассказал, что хотел взять себе в жёны супругу покойного — Екатерину, которую называл "любимой девушкой". Об этом пишет SHOT.
Убийца зампреда "Зова народа" в зале суда. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, на суде Матвеев появился с перевязанной бинтами рукой и активно советовался со своим адвокатом. Во время судебного заседания убийца вину не признал.
Напомним, 7 июня зампред "Зова народа" Еговцев был убит возле своей квартиры в Подмосковье. Злоумышленник дождался жертву в подъезде и нанёс семь ударов ножом. Общественник попытался дать отпор преступнику, ранив его в плечо. Мотивом убийства стала неразделённая любовь Матвеева к жене Еговцева. Она рассказала, что убийца возник в её жизни впервые, когда им обоим было по 12 лет, но затем пропал на 24 года.
Telegram / SHOT