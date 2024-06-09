Называл любимой: Убийца зампреда "Зова народа" собирался жениться на его супруге

Дмитрий Матвеев, жестоко зарезавший заместителя председателя движения "Зов народа" Антона Еговцева, рассказал, что хотел взять себе в жёны супругу покойного — Екатерину, которую называл "любимой девушкой". Об этом пишет SHOT .

По информации телеграм-канала, на суде Матвеев появился с перевязанной бинтами рукой и активно советовался со своим адвокатом. Во время судебного заседания убийца вину не признал.