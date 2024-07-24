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24 июля, 17:34

Годовалая девочка выпала из окна жилого дома в Нижнем Новгороде

Годовалая девочка выпала из окна в Нижнем Новгороде, за её жизнь борются врачи

Ребёнок выпал из окна в Нижнем Новгороде. Обложка © Telegram / МЧС России

Ребёнок выпал из окна в Нижнем Новгороде. Обложка © Telegram / МЧС России

Годовалая девочка выпала из окна жилого дома в Нижнем Новгороде. Об инциденте сообщает пресс-служба МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, несчастный случай произошёл в жилом доме на улице Ванеева. Малышка сорвалась с высоты второго этажа. Она выжила. В настоящее время её пытаются спасти медики.

"За жизнь малышки борются врачи", — говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что ребёнок 2022 года рождения выпал из окна квартиры на седьмом этаже дома на юге Москвы и выжил. После произошедшего семья мальчика будет поставлена на учёт. Судьбу малыша надзорные органы определят после выписки из больницы.

В Нижнем Новгороде трёхлетний ребёнок погиб, выпав из окна шестого этажа
В Нижнем Новгороде трёхлетний ребёнок погиб, выпав из окна шестого этажа
Наталья Демьянова
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