Годовалая девочка выпала из окна жилого дома в Нижнем Новгороде
Годовалая девочка выпала из окна в Нижнем Новгороде, за её жизнь борются врачи
Ребёнок выпал из окна в Нижнем Новгороде. Обложка © Telegram / МЧС России
Годовалая девочка выпала из окна жилого дома в Нижнем Новгороде. Об инциденте сообщает пресс-служба МЧС России.
Как рассказали в ведомстве, несчастный случай произошёл в жилом доме на улице Ванеева. Малышка сорвалась с высоты второго этажа. Она выжила. В настоящее время её пытаются спасти медики.
"За жизнь малышки борются врачи", — говорится в сообщении МЧС.
Ранее сообщалось, что ребёнок 2022 года рождения выпал из окна квартиры на седьмом этаже дома на юге Москвы и выжил. После произошедшего семья мальчика будет поставлена на учёт. Судьбу малыша надзорные органы определят после выписки из больницы.