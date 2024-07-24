Годовалая девочка выпала из окна жилого дома в Нижнем Новгороде. Об инциденте сообщает пресс-служба МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, несчастный случай произошёл в жилом доме на улице Ванеева. Малышка сорвалась с высоты второго этажа. Она выжила. В настоящее время её пытаются спасти медики.

"За жизнь малышки борются врачи", — говорится в сообщении МЧС.