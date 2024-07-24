На юге Москвы маленький ребёнок выпал с седьмого этажа и выжил

Маленький ребёнок выпал из окна квартиры на седьмом этаже на юге Москвы. Малыш выжил и был госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщила детский омбудсмен в столице Ольга Ярославская.

По её словам, несчастный случай произошёл накануне, 23 июля. В этот момент бабушка находилась в квартире вместе с внуком. По факту случившегося, к слову, прокуратура уже начала проверку. В настоящее время несовершеннолетний 2022 года рождения вместе с отцом находится в медицинском учреждении.

"На момент посещения квартиры сотрудниками соцзащиты дома находились прабабушка и прадедушка с подозрением на состояние алкогольного опьянения", — написала Ярославская в телеграм-канале.

Как добавила омбудсмен, в квартире, где проживал ребёнок, антисанитария, отсутствуют детское спальное место и необходимые продукты питания. Мать проживает в Подмосковье отдельно от мальчика. Она отдала сына родственникам на лето. После произошедшего семья будет поставлена на учёт. Судьбу малыша определят после выписки из больницы.