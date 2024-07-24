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24 июля, 13:36

На юге Москвы маленький ребёнок выпал с седьмого этажа и выжил

Малыш выжил после падения из окна седьмого этажа на юге Москвы. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Малыш выжил после падения из окна седьмого этажа на юге Москвы. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Маленький ребёнок выпал из окна квартиры на седьмом этаже на юге Москвы. Малыш выжил и был госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщила детский омбудсмен в столице Ольга Ярославская.

По её словам, несчастный случай произошёл накануне, 23 июля. В этот момент бабушка находилась в квартире вместе с внуком. По факту случившегося, к слову, прокуратура уже начала проверку. В настоящее время несовершеннолетний 2022 года рождения вместе с отцом находится в медицинском учреждении.

"На момент посещения квартиры сотрудниками соцзащиты дома находились прабабушка и прадедушка с подозрением на состояние алкогольного опьянения", — написала Ярославская в телеграм-канале.

Как добавила омбудсмен, в квартире, где проживал ребёнок, антисанитария, отсутствуют детское спальное место и необходимые продукты питания. Мать проживает в Подмосковье отдельно от мальчика. Она отдала сына родственникам на лето. После произошедшего семья будет поставлена на учёт. Судьбу малыша определят после выписки из больницы.

Ранее Life.ru сообщал, что в Нижнем Новгороде трёхлетний ребёнок погиб, выпав из окна шестого этажа. По предварительной версии, мальчик опёрся на москитную сетку, но она не выдержала и выпала, а следом за ней и малыш. Скорая помощь констатировала смерть на месте.

В Санкт-Петербурге двухлетний ребёнок выпал из окна поликлиники
В Санкт-Петербурге двухлетний ребёнок выпал из окна поликлиники
Наталья Демьянова
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