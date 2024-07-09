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9 июля, 11:36

В Санкт-Петербурге двухлетний ребёнок выпал из окна поликлиники

В Санкт-Петербурге двухлетний ребёнок выпал из окна поликлиники в Василеостровском районе. Об этом сообщили журналисты "Фонтанки".

Мальчик пришёл на приём с мамой. В какой-то момент родительница отвлеклась, он выполз на подоконник между вторым и третьим этажом и вывалился на козырек здания. В итоге пострадавшего госпитализировали в детскую больницу Святой Марии Магдалины. Медики диагностировали у ребёнка перелом затылочной кости. На данный момент малыш находится в реанимации. В деле разбираются правоохранители.

Двухлетний малыш выпал из окна 11-го этажа в Москве
Двухлетний малыш выпал из окна 11-го этажа в Москве

Ранее Life.ru сообщал, что в Нижнем Новгороде трёхлетний ребёнок погиб, выпав из окна шестого этажа. По предварительной версии, мальчик опёрся на москитную сетку, но она не выдержала и выпала, а следом за ней и мальчик. Скорая помощь констатировала смерть на месте.

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Shutterstock / FOTODOM / BestPhotoPlus

Александра Мышляева
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