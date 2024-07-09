В Санкт-Петербурге двухлетний ребёнок выпал из окна поликлиники в Василеостровском районе. Об этом сообщили журналисты "Фонтанки".

Мальчик пришёл на приём с мамой. В какой-то момент родительница отвлеклась, он выполз на подоконник между вторым и третьим этажом и вывалился на козырек здания. В итоге пострадавшего госпитализировали в детскую больницу Святой Марии Магдалины. Медики диагностировали у ребёнка перелом затылочной кости. На данный момент малыш находится в реанимации. В деле разбираются правоохранители.