В Москве врачи борются за жизнь младенца, выпавшего из окна 11-го этажа
В Москве младенец выпал из окна 11-го этажа, пока его мать занималась своими делами
Место падения ребёнка из окна в Москве. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Младенец выпал из окна 11-го этажа дома на Свободном проспекте в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Ребёнок находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи. В момент происшествия в квартире находилась мать малыша, которая "отвлеклась на непродолжительное время".
"Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой по данному факту", — говорится в сообщении.
Ранее в Томске мальчик 2017 года рождения выпал из окна десятого этажа и выжил. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Прокуратура проводит проверку.