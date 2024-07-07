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7 июля, 09:37

В Москве врачи борются за жизнь младенца, выпавшего из окна 11-го этажа

В Москве младенец выпал из окна 11-го этажа, пока его мать занималась своими делами

Место падения ребёнка из окна в Москве. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Место падения ребёнка из окна в Москве. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Младенец выпал из окна 11-го этажа дома на Свободном проспекте в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Ребёнок находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи. В момент происшествия в квартире находилась мать малыша, которая "отвлеклась на непродолжительное время".

"Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой по данному факту", — говорится в сообщении.

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Ранее в Томске мальчик 2017 года рождения выпал из окна десятого этажа и выжил. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Прокуратура проводит проверку.

Матвей Константинов
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