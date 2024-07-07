В Москве врачи борются за жизнь младенца, выпавшего из окна 11-го этажа

Младенец выпал из окна 11-го этажа дома на Свободном проспекте в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Ребёнок находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи. В момент происшествия в квартире находилась мать малыша, которая "отвлеклась на непродолжительное время".