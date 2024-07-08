В Нижнем Новгороде трёхлетний ребёнок погиб, выпав из окна шестого этажа
В Нижнем Новгороде трёхлетний ребёнок погиб, выпав из окна шестого этажа. О трагическом инциденте сообщает МЧС России в своём телеграм-канале.
Ужасное происшествие случилось на проспекте Кораблестроителей. По всей видимости, мальчик опёрся на москитную сетку, но она выпала, а следом за ней и ребёнок. Скорая помощь констатировала смерть на месте.
МЧС предупреждает родителей: не оставляйте окна открытыми, уходя из комнаты; установите блокираторы на окна; не ставьте диваны и стулья у подоконников. И помните, что москитные сетки не выдерживают даже самого маленького веса.
Напомним, что 7 июля в Москве из окна квартиры на 11-м этаже на Союзном проспекте выпал двухлетний ребёнок. Позже он скончался в больнице. В этот же день на Ставропольской улице на юго-востоке столицы годовалый малыш также выпал из окна.