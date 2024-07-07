Второй за день случай падения ребёнка из окна произошёл в Москве
Годовалый ребёнок выпал из окна третьего этажа на юго-востоке Москвы
Кадр с места падения ребёнка из окна третьего этажа. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Второй за день случай падения ребёнка из окна произошёл в Москве. Подробности сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Инцидент произошёл на Ставропольской улице на юго-востоке столицы. По данным надзорного органа, годовалый малыш выпал из окна квартиры на третьем этаже жилого дома. Пострадавшего доставили в больницу, информация о его состоянии не приводится. По факту произошедшего начата проверка.
"Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой по данному факту", — говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее сообщалось, что младенец выпал из окна 11-го этажа дома на Свободном проспекте в Москве. Ребёнок выжил — сейчас за его жизнь борются врачи.