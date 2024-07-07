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7 июля, 11:00

Второй за день случай падения ребёнка из окна произошёл в Москве

Годовалый ребёнок выпал из окна третьего этажа на юго-востоке Москвы

Кадр с места падения ребёнка из окна третьего этажа. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Кадр с места падения ребёнка из окна третьего этажа. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Второй за день случай падения ребёнка из окна произошёл в Москве. Подробности сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошёл на Ставропольской улице на юго-востоке столицы. По данным надзорного органа, годовалый малыш выпал из окна квартиры на третьем этаже жилого дома. Пострадавшего доставили в больницу, информация о его состоянии не приводится. По факту произошедшего начата проверка.

"Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой по данному факту", — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что младенец выпал из окна 11-го этажа дома на Свободном проспекте в Москве. Ребёнок выжил — сейчас за его жизнь борются врачи.

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Наталья Исакова
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