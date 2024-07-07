Умер двухлетний малыш, выпавший из окна 11-го этажа в Москве

Малыш 2022 года рождения, который выпал из окна 11-го этажа на Союзном проспекте в Москве, скончался в больнице. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

Напомним, что двухлетний ребёнок выпал из окна 11-го этажа, пока мать занималась своими делами. Его быстро госпитализировали, однако врачам не удалось спасти ему жизнь. Также сегодня на Ставропольской улице Москвы годовалый младенец выпал из окна квартиры, на данный момент он в больнице.