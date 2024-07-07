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7 июля, 13:33

Умер двухлетний малыш, выпавший из окна 11-го этажа в Москве

Омбудсмен Ярославская: Умер 2-летний ребёнок, выпавший с 11-го этажа в Москве

Дом, с 11-го этажа которого выпал ребёнок. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Дом, с 11-го этажа которого выпал ребёнок. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Малыш 2022 года рождения, который выпал из окна 11-го этажа на Союзном проспекте в Москве, скончался в больнице. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

"На Союзном проспекте с высоты 11-го этажа выпал двухгодовалый ребёнок. Мальчик скончался", — написала Ярославская

В Томске семилетний ребёнок выпал с десятого этажа и выжил
В Томске семилетний ребёнок выпал с десятого этажа и выжил

Напомним, что двухлетний ребёнок выпал из окна 11-го этажа, пока мать занималась своими делами. Его быстро госпитализировали, однако врачам не удалось спасти ему жизнь. Также сегодня на Ставропольской улице Москвы годовалый младенец выпал из окна квартиры, на данный момент он в больнице.

Николай Рюмин
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