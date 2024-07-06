Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 19:07

На Урале рухнувшая сосна убила девятилетнюю девочку, её младшая сестра в реанимации

СК возбудил дело после гибели ребёнка из-за упавшего дерева под Челябинском

В Челябинской области из-за падения дерева на палатку погибла девятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Трагедия произошла 5 июля на территории кемпинга в лесу около озера Тургояк. Сосна обрушилась на туристическую палатку, где находилось двое детей. В результате девятилетняя девочка скончалась на месте, а её шестимесячная сестра с травмой головы была доставлена в реанимацию. По данному фату возбуждено уголовное дело.

Кадр с места трагедии, где на девочек рухнуло дерево. Фото © Telegram / СУ СК России по Челябинской области

Кадр с места трагедии, где на девочек рухнуло дерево. Фото © Telegram / СУ СК России по Челябинской области

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). <...> В качестве подозреваемого допрошен директор коммерческой организации", — говорится в сообщении СК.

Кадр с места трагедии, где на девочек рухнуло дерево. Фото © Telegram / СУ СК России по Челябинской области

Кадр с места трагедии, где на девочек рухнуло дерево. Фото © Telegram / СУ СК России по Челябинской области

Следователи уже провели осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. Продолжается выяснение всех обстоятельств трагедии.

Школьница сорвалась со скалодрома и сломала позвоночник на турсборах в Ленобласти
Школьница сорвалась со скалодрома и сломала позвоночник на турсборах в Ленобласти

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при урагане погибли два человека. Одной из жертв непогоды стал 11-летний мальчик — он умер после падения дерева в Красногвардейском районе города. Прокуратура организовала проверку.

Обложка ©

Telegram / СУ СК России по Челябинской области

Наталья Исакова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров