«Мы уже выиграли»: Алаудинов сделал важное заявление об СВО
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Россия уже победила в СВО
Российские силы уже выиграли в специальной военной операции (СВО). С таким заявлением в четверг, 5 сентября, выступил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Как я всегда говорю: в данной СВО мы уже выиграли. Дальше наша задача с вами сделать всё для того, чтобы мы были одной семьёй, готовы к будущим вызовам», — отметил он в одном из видео в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее Алаудинов заявил, что Россия контролирует всю линию боевого соприкосновения. По его словам, ситуация в приграничных районах Курской области является решающем боем всей спецоперации. Командование ВСУ уже увидело колоссальные потери личного состава и понимает, «что не так всё будет просто», считает офицер.
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