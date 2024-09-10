Госдеп: Запад готов принять жёсткие меры против Ирана из-за взаимодействия с РФ

США и их союзники намерены предпринять решительные шаги в отношении Ирана в связи с предполагаемым сотрудничеством Тегерана с Москвой в контексте конфликта на Украине. Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател в ходе регулярного брифинга для журналистов прокомментировал публикации западных СМИ, которые утверждают, что Иран поставил России баллистические ракеты меньшей дальности.

Пател выразил серьёзную обеспокоенность этими сообщениями, отметив, что передача Ираном баллистических ракет России представляла бы собой «резкий рост поддержки Ираном войны России против Украины». По его словам, США и их партнёры, в том числе на саммитах НАТО и G7, чётко дали понять, что готовы к принятию серьёзных ответных мер.

«Вдаваться в детали или предвосхищать события с этой трибуны я не стану», — отметил он.