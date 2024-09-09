МИД Украины вызвал поверенного в делах Ирана, высказав «жёсткое предупреждение»

Временно поверенного в делах Ирана на Украине Шахрияра Амузегара вызвали в МИД Незалежной после сообщений о том, что исламская республика якобы передала Российской Федерации баллистические ракеты. Об этом говорится в телеграм-канале дипломатического ведомства.

«Девятого сентября в министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран на Украине Шахрияр Амузегар, которому выражено глубокое беспокойство украинской стороны в связи с сообщениями о возможной поставке Ираном баллистических ракет Российской Федерации», — указано в публикации.

В МИД Украины добавили, что Амузегару был передан комментарий ведомства от 7 сентября. Кроме того, ему «высказали жёсткое предупреждение» о последствиях передачи России подобных вооружений.