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9 сентября, 20:02

МИД Украины вызвал поверенного в делах Ирана, высказав «жёсткое предупреждение»

Иранского поверенного вызвали в МИД Украины после заявлений о передаче ракет РФ

Временно поверенного в делах Ирана на Украине Шахрияра Амузегара вызвали в МИД Незалежной после сообщений о том, что исламская республика якобы передала Российской Федерации баллистические ракеты. Об этом говорится в телеграм-канале дипломатического ведомства.

«Девятого сентября в министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран на Украине Шахрияр Амузегар, которому выражено глубокое беспокойство украинской стороны в связи с сообщениями о возможной поставке Ираном баллистических ракет Российской Федерации», — указано в публикации.

В МИД Украины добавили, что Амузегару был передан комментарий ведомства от 7 сентября. Кроме того, ему «высказали жёсткое предупреждение» о последствиях передачи России подобных вооружений.

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Сообщение о том, что Иран якобы направил Москве баллистические ракеты малого радиуса действия для последующего использования в зоне украинского конфликта, 6 сентября опубликовал CNN. При этом сам Киев, конечно, же не против получать ракеты от западных партнёров и не видит в этом ничего предосудительного. 6 сентября стало известно, что Лондон передаст ВСУ 650 многоцелевых ракет Martlet. Первую партию планируют поставить до конца текущего года.

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Wikipedia.org / DiscoverWithDima

Юрий Лысенко
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