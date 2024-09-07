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7 сентября, 19:25

Власти Ирана хотят перенести столицу из Тегерана

Президент Ирана Пезешкиан заявил о необходимости перенести столицу страны на юг

Виды Тегерана. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

Виды Тегерана. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что столицу страны из Тегерана необходимо перенести на юг. По его словам, другого пути не существует.

«Будучи столицей страны, Тегеран сталкивается с проблемами, для которых у нас нет решения, кроме как переместить сам столичный центр», — приводит слова политика информационное агентство Fars.

Своё мнение Пезешкиан обосновал тем, что дальнейшее развитие страны невозможно, пока столица находится в Тегеране. Город находится на севере Ирана и туда приходится доставлять ресурсы с юга, чтобы превращать их в продукцию и отправлять обратно. Это экономически нецелесообразно. Президент добавил, что после выбора новой столицы в неё перенесут все государственные ведомства, после чего жители Тегерана получат возможность переехать.

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Сегодня свой день рождения отмечает столица России Москва. Ей исполняется 877 лет. В России тоже время от времени звучат разговоры о необходимости перенести столицу в другой город. Так, в начале года президенту РФ Владимиру Путину предложили сделать столицей Иркутск.

Никита Никонов
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