Власти Ирана хотят перенести столицу из Тегерана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что столицу страны из Тегерана необходимо перенести на юг. По его словам, другого пути не существует.

«Будучи столицей страны, Тегеран сталкивается с проблемами, для которых у нас нет решения, кроме как переместить сам столичный центр», — приводит слова политика информационное агентство Fars.

Своё мнение Пезешкиан обосновал тем, что дальнейшее развитие страны невозможно, пока столица находится в Тегеране. Город находится на севере Ирана и туда приходится доставлять ресурсы с юга, чтобы превращать их в продукцию и отправлять обратно. Это экономически нецелесообразно. Президент добавил, что после выбора новой столицы в неё перенесут все государственные ведомства, после чего жители Тегерана получат возможность переехать.