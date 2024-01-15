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15 января, 16:20

Путину опять предложили перенести столицу России в Сибирь

Историк Николаев предложил Путину перенести российскую столицу в Иркутск

Якутский историк Афанасий Николаев предложил президенту России Владимиру Путину перенести столицу РФ из Москвы в Сибирь. Свою инициативу учёный изложил в открытом письме, которое публикует издание Sakhalife.

По мнению историка, новую столицу необходимо разместить в Иркутске. Этот город, как отмечает Николаев, был не только административным центром Дальнего Востока и Сибири, но и "объединил вокруг себя Русскую Америку и был центральным в доисторической Тартарии". Учёный считает, что перенос столицы в Иркутск обеспечит безопасность руководству страны и повлияет на скачок в социально-экономическом развитии России.

"На мой взгляд, это позволит обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России, безопасность военно-политического руководства России, ускорит социально-экономическое развитие нашей страны", — говорится в письме историка.

Кстати, в 2022 году Путину уже предлагали перенести российскую столицу в Сибирь. Глава государства тогда признал, что сам он не видит необходимости в этом. Президент также напомнил, что столицу и раньше неоднократно переносили. Тем не менее исторически и ментально сложилось так, что центр России ассоциируется именно с Москвой.

Климатолог назвал условие переноса столицы России в Сибирь
Климатолог назвал условие переноса столицы России в Сибирь
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Shutterstock

Наталья Исакова
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