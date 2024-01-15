Путину опять предложили перенести столицу России в Сибирь

Якутский историк Афанасий Николаев предложил президенту России Владимиру Путину перенести столицу РФ из Москвы в Сибирь. Свою инициативу учёный изложил в открытом письме, которое публикует издание Sakhalife.

По мнению историка, новую столицу необходимо разместить в Иркутске. Этот город, как отмечает Николаев, был не только административным центром Дальнего Востока и Сибири, но и "объединил вокруг себя Русскую Америку и был центральным в доисторической Тартарии". Учёный считает, что перенос столицы в Иркутск обеспечит безопасность руководству страны и повлияет на скачок в социально-экономическом развитии России.

"На мой взгляд, это позволит обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России, безопасность военно-политического руководства России, ускорит социально-экономическое развитие нашей страны", — говорится в письме историка.