«Для поддержки ПВО»: Украина получит крупную партию ракет от Великобритании

Великобритания передаст Украине 650 многоцелевых ракет Martlet, сообщило Минобороны Соединённого Королевства. Первая партия должна быть поставлена до конца 2024 года.

«Великобритания направит 650 ракет <...> для поддержки ПВО Украины», — говорится в сообщении.

Ракеты войдут в новый пакет военной помощи Незалежной, официально об этом объявит министр обороны Джон Хили в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны Украины на базе ВВС США Рамштайн в Германии 6 сентября.