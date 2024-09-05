Столтенберг: В НАТО обсуждают применение Украиной дальнобойных ракет для атак

В НАТО обсуждают применение Украиной дальнобойных ракет для атак, ведь за счёт этого Киев сможет достигать военных объектов в России. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Внутри НАТО идёт дискуссия на эту тему. Важно, чтобы у Украины была возможность достигать военных объектов на территории РФ», — отметил он в ходе выступления в Осло.