Столтенберг: В НАТО обсуждают применение Украиной дальнобойных ракет для атак
В НАТО обсуждают применение Украиной дальнобойных ракет для атак, ведь за счёт этого Киев сможет достигать военных объектов в России. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Внутри НАТО идёт дискуссия на эту тему. Важно, чтобы у Украины была возможность достигать военных объектов на территории РФ», — отметил он в ходе выступления в Осло.
Ранее Владимир Зеленский вновь попросил союзников разрешить ВСУ бомбить РФ западным оружием на любой дистанции. Кроме того, на следующей неделе он полетит в США, чтобы в последний раз попросить уходящего на покой Джо Байдена позволить бить дальнобойным оружием по России.
Shutterstock / FOTODOM / railway fx