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5 сентября, 16:48

Столтенберг: В НАТО обсуждают применение Украиной дальнобойных ракет для атак

В НАТО обсуждают применение Украиной дальнобойных ракет для атак, ведь за счёт этого Киев сможет достигать военных объектов в России. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Внутри НАТО идёт дискуссия на эту тему. Важно, чтобы у Украины была возможность достигать военных объектов на территории РФ», — отметил он в ходе выступления в Осло.

Ранее Владимир Зеленский вновь попросил союзников разрешить ВСУ бомбить РФ западным оружием на любой дистанции. Кроме того, на следующей неделе он полетит в США, чтобы в последний раз попросить уходящего на покой Джо Байдена позволить бить дальнобойным оружием по России.

США думают поставить ВСУ ракеты большой дальности JASSM, но придётся ждать
США думают поставить ВСУ ракеты большой дальности JASSM, но придётся ждать
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Shutterstock / FOTODOM / railway fx

Никита Осипов
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