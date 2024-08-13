Госдеп одобрил военную сделку с Израилем по поставкам F-15

Государственный департамент Соединённых Штатов одобрил военную продажу правительству Израиля самолётов F-15IA и F-15I+ и соответствующего оборудования на предполагаемую стоимость $18,82 млрд. Эта информация приведена в заявлении Агентства по сотрудничеству в обороне и безопасности Министерства обороны США.

В сообщении Пентагона говорится, что ранее власти еврейского государства направили в Вашингтон запрос о закупке 50 новых многоцелевых истребителей F-15IA. Также Тель-Авив планировал купить у американцев двигатели, радары, пусковые установки и другое оборудование.

Предполагается, что начало поставок стоит ожидать в 2029 году. Представители Министерства обороны Соединённых Штатов по этому поводу утверждают, что продажа данных боевых машин "не нарушит базовый баланс военных сил в регионе".