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Регион
13 августа, 20:33

Госдеп одобрил военную сделку с Израилем по поставкам F-15

Пентагон: Госдеп США одобрил продажу Израилю истребителей F-15 на $18,82 млрд

Государственный департамент Соединённых Штатов одобрил военную продажу правительству Израиля самолётов F-15IA и F-15I+ и соответствующего оборудования на предполагаемую стоимость $18,82 млрд. Эта информация приведена в заявлении Агентства по сотрудничеству в обороне и безопасности Министерства обороны США.

В сообщении Пентагона говорится, что ранее власти еврейского государства направили в Вашингтон запрос о закупке 50 новых многоцелевых истребителей F-15IA. Также Тель-Авив планировал купить у американцев двигатели, радары, пусковые установки и другое оборудование.

Предполагается, что начало поставок стоит ожидать в 2029 году. Представители Министерства обороны Соединённых Штатов по этому поводу утверждают, что продажа данных боевых машин "не нарушит базовый баланс военных сил в регионе".

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Ранее Life.ru писал, что США привлекут силы союзников и партнёров, чтобы сообща защитить Израиль от предполагаемой атаки со стороны Ирана. По словам заместителя советника американского лидера по национальной безопасности Джона Файнера, Тель-Авив имеет дело с экстраординарной угрозой.

Обложка ©

Pixabay / Military_Material

Алексей Соловьёв
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