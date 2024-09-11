МИД Ирана опроверг сообщения о поставках ракет России

Иран не поставлял России баллистические ракеты. Соответствующее заявление сделал глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи. Он подчеркнул, что Запад в очередной раз полагается на недостоверную информацию.

«В очередной раз США и Европа действовали, полагаясь на недостоверную информацию и неправильную логику. Иран не поставлял РФ баллистические ракеты. Точка», — написал иранский министр в соцсети X.

По словам Арагчи, все сторонники введения антииранских рестрикций должны задаться вопросом: как же республика способна производить и, по их утверждению, продавать столь продвинутое вооружение.