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11 сентября, 12:57

МИД Ирана опроверг сообщения о поставках ракет России

Глава МИД Ирана Арагчи опроверг сообщения о поставках ракет России

Иран не поставлял России баллистические ракеты. Соответствующее заявление сделал глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи. Он подчеркнул, что Запад в очередной раз полагается на недостоверную информацию.

«В очередной раз США и Европа действовали, полагаясь на недостоверную информацию и неправильную логику. Иран не поставлял РФ баллистические ракеты. Точка», — написал иранский министр в соцсети X.

По словам Арагчи, все сторонники введения антииранских рестрикций должны задаться вопросом: как же республика способна производить и, по их утверждению, продавать столь продвинутое вооружение.

Ранее в Госдепе США заявили, что Запад готов принять жёсткие меры против Ирана из-за якобы взаимодействия с РФ. По мнению американцев, поставка ракет это резкий рост поддержки украинского конфликта. При этом в Госдепе не стали говорить, какие последствия грозят Тегерану.

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Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Наталья Демьянова
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