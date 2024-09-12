Лавров: Запад давно снял ограничения на удары ВСУ дальнобойным оружием по России
Россия уверена, что Запад уже давно снял ограничения на удары ВСУ дальнобойным оружием по территории РФ. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве», — подчеркнул дипломат в ходе круглого стола по теме урегулирования конфликта на Украине.
Глава дипведомства отметил, что визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, который состоялся накануне, является «инсценировкой».
Одна из популярнейших тем для обсуждений в США и Киеве сейчас — удары по РФ американским дальнобойным оружием. В Белом доме неоднократно заявляли, что выступают против атак вглубь РФ, но, тем не менее, там допускают такую возможность. В частности, эту тему 13 сентября обсудят президент США Джо Байден и премьер Великобритании Кир Стармер. Беседы на эту тему уже состоялись и в Киеве. Сам американский лидер допустил снятие запрета на удары вглубь России. Также есть версия, что Лондон разрешил Киеву использовать Storm Shadow, однако публично объявлять об этом британцы не намерены.
Life.ru