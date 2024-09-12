Лавров: Запад давно снял ограничения на удары ВСУ дальнобойным оружием по России

Россия уверена, что Запад уже давно снял ограничения на удары ВСУ дальнобойным оружием по территории РФ. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве», — подчеркнул дипломат в ходе круглого стола по теме урегулирования конфликта на Украине.