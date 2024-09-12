В Совфеде назвал решение об ударах вглубь России делом нескольких дней

Страны Запада относительно ударов по России их оружием будет готово в течение нескольких дней. Как считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, участившиеся разговоры на эту тему в иностранных СМИ — не случайность.

«Решение об ударах по территории России явно готовится. Слишком много вокруг этого разговоров и намёков, чтобы был дан задний ход. Даже если оно ещё не принято, то, похоже, это дело нескольких дней. Вброс через The Guardian не случаен. Идет подготовка общественного мнения», — заявил Пушков.