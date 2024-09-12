В Совфеде назвал решение об ударах вглубь России делом нескольких дней
Пушков: Решение об ударах западным оружием вглубь РФ примут в течение пары дней
Страны Запада относительно ударов по России их оружием будет готово в течение нескольких дней. Как считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, участившиеся разговоры на эту тему в иностранных СМИ — не случайность.
«Решение об ударах по территории России явно готовится. Слишком много вокруг этого разговоров и намёков, чтобы был дан задний ход. Даже если оно ещё не принято, то, похоже, это дело нескольких дней. Вброс через The Guardian не случаен. Идет подготовка общественного мнения», — заявил Пушков.
В последние дни в США и Киеве идёт активное обсуждение темы ударов по территории России американским дальнобойным оружием. В Белом доме неоднократно заявляли, что выступают против атак вглубь России, но, тем не менее, там допускают такую возможность. Так, эта тема будет обсуждена президентом США Джо Байденом и премьером Великобритании Киром Стармером 13 сентября. Беседы на эту тему уже состоялись и в Киеве. Сам американский лидер допустил снятие запрета на удары вглубь России. Также есть версия, что Лондон разрешил Киеву использовать Storm Shadow, однако публично объявлять об этом британцы не планируют.
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