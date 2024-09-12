В Госдуме раскрыли умысел Зеленского, который выпрашивает у Запада разрешения бить по РФ Депутат Журавлёв: Зеленский только делает вид, что ему запрещают бить по РФ 12 сентября, 15:02 Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Dmytro Larin

У Владимира Зеленского, который выпрашивает у Запада разрешения бить по территории России дальнобойным оружием, на самом деле есть тайный умысел. Он и так уже применяет это оружие, но «официальным запретом» он может оправдывать неудачи Киева на фронте. Об этом в беседе с Life.ru заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне, депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

Мы не раз уже сталкивались с нанесением ударов ATACMS по Белгородской и Курской областям – это разве не дальнобойное американское оружие, способное поражать цели на расстоянии до 200 километров? А прилёты по Крыму британских Storm Shadow – к какой категории можно отнести эти ракеты, если их прицельная дальность больше 1000 километров? Зеленский делает вид, что ему кто-то запрещает использовать это оружие, хотя на самом деле стреляет им по российской территории давно. Алексей Журавлёв Первый заместитель председателя Комитета по обороне, депутат Госдумы

И эта игра ему выгодна — так киевский режим объясняет свои катастрофические неудачи на линии фронта. По мнению депутата, теперь Киев собирается сделать такие атаки постоянными. И не без помощи стран НАТО.

Атаки могут осуществляться только лишь с полётным заданием, которое будут формировать страны НАТО, в частности, Британия или США. И это понятно даже абсолютно неискушённому человеку, для этого не нужно быть военным экспертом. Сами украинцы не смогут нанести эти удары. Это говорит о том, что полноценное втягивание НАТО происходит в конфликт с Украиной. Алексей Журавлёв Депутат Госдумы

Парламентарий предлагает передать Сирии или хуситам дальнобойные ракеты, «которые могут доставать до Лондона» или до американских кораблей. И если будет нанесён удар западным оружием по территории РФ, города Европы и американские базы получат ответ.

В последние дни в США и Киеве идёт активное обсуждение темы ударов по территории России американским дальнобойным оружием. В Белом доме неоднократно заявляли, что выступают против атак вглубь России, но, тем не менее, там допускают такую возможность. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад давно снял ограничения на удары ВСУ дальнобойным оружием по России, сейчас его просто пытаются поизящнее оформить в публичном пространстве.