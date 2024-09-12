«Результата нет» : Зеленский взбесился из-за нежелания Запада применять дальнобойные ракеты против РФ
Зеленский упрекнул Запад за отказ применять дальнобойные ракеты против РФ
Владимир Зеленский пожаловался, что Запад фактически отказался от ударов дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Об этом он заявил в разговоре с украинскими журналистами.
«Я так считаю: если можно применять соответствующее оружие — вы видите его результат во враждебных целях <...> на территории РФ. Я, на сегодняшний день, не вижу результатов действий соответствующего оружия», — сказал Зеленский.
По словам бывшего комика, применение такого оружия для ударов по РФ было одной из тем его беседы с госсекретарём США Энтони Блинкеном и главой британского МИД Дэвидом Лэмми. Однако одобрения своей просьбы Зеленский так и не услышал, хотя, по его словам, западные партнёры «восприняли» его посыл.
Накануне газета The Guardian со ссылкой на источники писала, что Великобритания разрешит Киеву наносить удары по России дальнобойными ракетами Storm Shadow. Кроме того, возможное разрешение на удары по российской территории обсудят президент США Джор Байден и британский премьер Кир Стармер в Вашингтоне 13 сентября. Беседы на эту тему уже состоялись и в Киеве. Сам американский лидер допустил снятие запрета на удары вглубь России.
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