«Результата нет» : Зеленский взбесился из-за нежелания Запада применять дальнобойные ракеты против РФ

Владимир Зеленский пожаловался, что Запад фактически отказался от ударов дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Об этом он заявил в разговоре с украинскими журналистами.

«Я так считаю: если можно применять соответствующее оружие — вы видите его результат во враждебных целях <...> на территории РФ. Я, на сегодняшний день, не вижу результатов действий соответствующего оружия», — сказал Зеленский.