Как западные СМИ раскачивают повестку, вброс The Guardian о Storm Shadow после приезда в Киев Энтони Блинкена, когда Украина начнёт применять западное дальнобойное оружие по территории России — в обзоре Life.ru

После визита госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми в Киев британская газета The Guardian сообщила о том, то решение о разрешении наносить удары британскими ракетами Storm Shadow по территории России якобы уже принято. Такой слив был сделан, чтобы получить реакцию Кремля, полагают эксперты.

— Это типичный пробный шар. Серенькая левацкая газетёнка The Guardian специализируется на разного рода слухах, инсинуациях. Какова схема? В инфополе вбрасывается сигнальная информация в виде некой утечки или инсайда. А заказчики публикации пытаются не просто получить реакцию официальных лиц противника — в данном случае России. Затем появляется опровержение. Та сторона, в отношении которой эта провокация проводится, засвечивает свои намерения, то есть раскрывает порядок действий в такой ситуации, — считает доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

При этом Пентагон в статье Financial Times предостерегает администрацию Байдена от разрешения Киеву наносить глубокие удары ракетами ATACMS, аргументируя это тем, что 90% российских самолётов выведены за пределы радиуса действия этих ракет. Издание напоминает, что Британия не раз призывала США разрешить Украине использовать такое оружие. Согласие США также позволит Украине использовать предоставленные Великобританией ракеты Storm Shadow для дальних ударов по территории России.

Напомним, The Economist объяснял перестановки в правительстве Зеленского падением популярности и провалами фронта. До этого журналист The Washington Post (WP) продемонстрировал потери ВСУ с помощью видео, снятого на одном из кладбищ Харькова. А The National Interest окончательно разочаровался в курской авантюре Украины, объяснив, что боевики хунты потеряют личный состав и военные ресурсы в приграничье, но ничего не добьются. Статья называлась «Курская операция может стать украинским Геттисбергским наступлением», то есть самым кровопролитным сражением с отсылкой к Гражданской войне в США.