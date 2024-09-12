Лондон и США подпишут пакт о нападении на Россию: Что скрывается за «сливами» Зеленского и поездкой Энтони Блинкена в Киев Как западные СМИ раскачивают повестку, вброс The Guardian о Storm Shadow после приезда в Киев Энтони Блинкена, когда Украина начнёт применять западное дальнобойное оружие по территории России — в обзоре Life.ru 12 сентября, 11:03 Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует посетить Генеральную Ассамблею ООН 24–25 сентября 2024 года. Обложка © ТАСС / АР

Что скрывается за «разрешением» бить Storm Shadow по тылам России

После визита госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми в Киев британская газета The Guardian сообщила о том, то решение о разрешении наносить удары британскими ракетами Storm Shadow по территории России якобы уже принято. Такой слив был сделан, чтобы получить реакцию Кремля, полагают эксперты.

— Это типичный пробный шар. Серенькая левацкая газетёнка The Guardian специализируется на разного рода слухах, инсинуациях. Какова схема? В инфополе вбрасывается сигнальная информация в виде некой утечки или инсайда. А заказчики публикации пытаются не просто получить реакцию официальных лиц противника — в данном случае России. Затем появляется опровержение. Та сторона, в отношении которой эта провокация проводится, засвечивает свои намерения, то есть раскрывает порядок действий в такой ситуации, — считает доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 11 сентября 2024 года в Киеве. Фото © ТАСС / АР

«Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты. В настоящий момент в СМИ просто ведётся такая кампания информационная по формализации уже принятого решения», — отметил глава пресс-службы Президента РФ Дмитрий Песков.

Опровержения действительно последовали. Американская телекомпания ABC, ссылаясь на источники, опровергла коллег, заявив, что Блинкен и Зеленский на встрече в Киеве не приняли никаких решений по вопросу применения американского оружия для ударов вглубь России. Глава киевского режима, по словам издания, лишь передал американскому чиновнику «подробный план» того, как Киев может использовать западное оружие для ударов по территории РФ, и предоставил список возможных целей.

— Вся эта игра разворачивает вокруг принятого, но официально не озвученного ещё решения. Для чего? Создаётся некое пространство для манипуляций в надежде спровоцировать российское руководство на какие-нибудь более эмоционально окрашенные ответные действия. Это также и элемент торга, который никогда не прекращался с начала СВО и идёт всё время. Появляется новый фактор. Если ракеты будут бить по тыловым объектам, то это совершенно другой разворот вооружённого конфликта. И вот этим как раз и пугают. И как будто спрашивают о том, ну а что вы в ответ предоставите или от чего вы готовы отказаться для того, чтобы мы это решение отозвали, — отмечает Манойло.

При этом Пентагон в статье Financial Times предостерегает администрацию Байдена от разрешения Киеву наносить глубокие удары ракетами ATACMS, аргументируя это тем, что 90% российских самолётов выведены за пределы радиуса действия этих ракет. Издание напоминает, что Британия не раз призывала США разрешить Украине использовать такое оружие. Согласие США также позволит Украине использовать предоставленные Великобританией ракеты Storm Shadow для дальних ударов по территории России.

Если в повестке прошлой недели западные СМИ критиковали и «сливали» главу киевского режима Владимира Зеленского, обвиняя его и главкома ВСУ Александра Сырского в катастрофических потерях украинской армии и коррупции, то, похоже, это был «прогрев» медиаполя для вброса и обоснования тезисов о необходимости передачи Киеву более дальнобойного американского и европейского оружия. Речь идёт о ракетах американского производства AGM-158 JASSM и немецкого — Taurus.

Напомним, The Economist объяснял перестановки в правительстве Зеленского падением популярности и провалами фронта. До этого журналист The Washington Post (WP) продемонстрировал потери ВСУ с помощью видео, снятого на одном из кладбищ Харькова. А The National Interest окончательно разочаровался в курской авантюре Украины, объяснив, что боевики хунты потеряют личный состав и военные ресурсы в приграничье, но ничего не добьются. Статья называлась «Курская операция может стать украинским Геттисбергским наступлением», то есть самым кровопролитным сражением с отсылкой к Гражданской войне в США.

Соглашение Британии и США о нападении на Россию

Что на кону? В публикации The Wall Street Journal отмечается, что сейчас между Вашингтоном и Лондоном согласовывается подписание США и Британией соглашения об использовании Украиной ракет дальнего радиуса действия для поражения целей на территории России. Статья называется «Украину заставляют задуматься о плане Б для войны с Россией». Автор рассказывает о подготовке Зеленского к поездке в Вашингтон на Генеральную Ассамблею ООН 24–25 сентября 2024 года, где он якобы решил проанонсировать некий более реалистичный план действий в конфликте.

Американские ракеты JASSM-ER, которые США хотят передать Киеву, поражают цели на расстоянии до 980 км. Фото © Wikipedia

— Уходящую администрацию Байдена продавили. И сделали это британцы. Напомню, Россия сформулировала, что знает, кто какие ракеты поставляет, кто даёт целеуказания, а также знает, что без разведданных и программирования полёта по пересечённой местности они бесполезны. А делать это могут только британцы или американцы. Украина лишь нажимает на спусковой крючок, и попытка переложить ответственность на Киев выглядит нелепой. Это всё равно что взять в руки палку и бить медведя, приговаривая, что виновата палка, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Французы и немцы знают, как мы ответим. Париж отмалчивается, Берлин, по словам канцлера Олафа Шольца, вообще готов стать миротворцем, напоминает Леонков. Все эти решения о поставках оружия проходят на фоне наших масштабных учений («Океан-2024»), где отрабатываются действия атомных подводных лодок, носителей межконтинентальных ракет «Булава-30». Боеголовки ракет созданы по нашей технологии гиперзвука и преодолевают противоракетную оборону США и Великобритании.

Такое соглашение между Лондоном и Вашингтоном фактически является пактом США и Британии против России. Более того, формируется антироссийский пакт Коллективного Запада, в который уже вступили Нидерланды и Дания, на очереди другие страны НАТО, считает военный эксперт Александр Шарковский.

— В этом проявляется высокомерие Вашингтона и Лондона, а также их переоценка своих сил и возможностей. Их официальное позволение применять американские и британские высокоточные боеприпасы оперативного уровня — это в чистом виде казус белли! Россия будет обязана на это отреагировать или отказаться от своей суверенности! США и Британия, по сути, этим разрешением объявят нам войну, — полагает Шарковский.

Судите сами, письмо из комитета Палаты представителей Конгресса США по вооружённым силам президенту Джо Байдену — не что иное, как лоббирование поставок дальнобойного оружия Киеву. Конгрессмены Майк Роджерс, Майкл Маккол, Майк Тёрнер, Том Кин, Кен Калверт, Ричард Хадсон призывают администрацию Байдена – Харрис снять ограничения на использование Украиной ATACMS.

Обосновывают они своё письмо президенту США оценками пресловутого Института изучения войны (ISW): «Не считая аэродромов, в пределах досягаемости американского оружия находится более 200 законных военных объектов, включая военные базы, узлы материально-технического снабжения, склады топлива, боеприпасов, а также системы командования и управления».

То есть Белый дом готовится к новому траншу для Украины в $60,8 млрд. Для этого администрация Джо Байдена передала Конгрессу США засекреченный доклад о своей стратегии по военному конфликту на Украине, сообщает Reuters. Документ был обещан Белым домом ещё в июне.

— Затянутый ответ Белого дома был вызван фактором неопределённости обстановки на фронте для киевского режима. Поэтому стратегия корректировалась по ходу, особенно после террористической вылазки ВСУ в Курскую область, где наши войска уничтожили как личный состав боевиков, так и ранее поставленную западную бронетехнику. Считаю, что выход у американцев только один — это последующая эскалация с применением высокоточных систем. И тут, вполне возможно, будет включён фактор наличия F-16, которые планируется развернуть на территории Украины, и применения высокоточных ракет «воздух – земля» JASSM-ER, которые поражают цели на расстоянии до 980 км, — прокомментировал ситуацию Life.ru военный эксперт Александр Степанов.

По его словам, в европейской части Российской Федерации, а также в южной части страны под угрозой окажутся значимые военно-промышленные центры, военно-политические центры, в том числе столичный регион. Он также напомнил про тактику комбинированных массированных ударов, которой пользуются ВСУ, применяя дроны.

Авторы Елена Стафеева