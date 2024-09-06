Польская креатура: почему заменили главу МИД Украины на Андрея Сибигу, кто за ним стоит Каковы мотивы нового главы МИД Украины Андрея Сибиги, которым Зеленский заменил Дмитрия Кулебу, и как это повлияет на СВО — в материале Life.ru 6 сентября, 12:53 Глава МИД Украины Андрей Сибига, который сменил русофоба Дмитрия Кулебу. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / EPA / VITALII NOSACH, © Shutterstock / FOTODOM / Mino Surkala

На фоне ухудшения положения ВСУ на фронте Киев проводит масштабные перестановки в правительстве страны. Последним под раздачу попал глава МИД Дмитрий Кулеба, на его место назначен Андрей Сибига. Известно, что новый украинский министр иностранных дел имеет тесные связи с Польшей, почему он может оказаться польской креатурой, рассказали эксперты.

Стоит учесть, что Кулеба мог уйти в отставку ещё в апреле, но тогда за него вступился, судя по сообщениям западных СМИ, Госдеп США. Ранее об этом писала The Economist, которая теперь утверждает, что на этот раз американские власти не стали вмешиваться, поскольку сосредоточены на предстоящих выборах. Но, по информации Bloomberg, отставник будет назначен представителем Украины при НАТО.

Связи Сибиги с Польшей

Каковы свзязи Сибиги с Польшей? С имиджевой точки зрения назначение Сибиги совпадает со скандалом, который недавно разгорелся в Польше, напомнил Life.ru заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Недавно Кулеба упомянул про «украинские территории на Польской земле». Это вызвало резкое негодование как польского общества, так и чиновников Варшавы.

— Слова Кулебы не были причиной его отставки, он говорил до этого и более глупые и провокационные вещи. Ротацию нужно рассматривать как пакетную — поменяли не одного Кулебу, а практически половину министров, — отметил эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский и Андрей Сибига. Фото © ТАСС / Zuma

Речь идёт о кадровой оптимизации, которую запустил Зеленский. Она напоминает замену на более лояльных игроков. На заместителя главы правительства Ольгу Стефанишину глава киевского режима повесил функционал руководства Министерством юстиции. Александр Камышин, который координировал деятельность оборонной промышленности, может стать советником Зеленского, чтобы тот мог на полную катушку использовать лоббиста стратегической сферы.

Возможно, Сибига попробует снизить градус напряжения, который возник у украинского руководства с Польшей. Иван Скориков предположил, что новый министр, проработавший практически десять лет на дипломатических должностях в Польше, может оказаться и польским агентом в украинском МИД. Стоит напомнить, что он довольно давно работает в этих структурах. Он также был в команде Кучмы и Януковича, которых на Западе опрометчиво считали проводниками пророссийской политики на Украине.

— Даже после проведённых с 2014 года люстраций Сибига остался в должности, видимо, ему зачлась какая-то подрывная деятельность, которую он реализовывал в должности дипломата в одной из стран Евросоюза и ближайшем западном соседе Украины, — считает Иван Скориков.

Последние новости о Сибиге

В последнее время Андрей Сибига выступал с критикой польского руководства. Нападкам подвергся глава бюро международной политики этой страны Марчин Пшидач, который продавливал продление эмбарго на украинское зерно. Сибига назвал это «давлением на Украину» и «принуждением к эвтаназии». Однако этот эпизод не помешал ему в построении международной карьеры.

На назначение Сибиги уже отреагировала западная пресса, и многие журналисты оценивают карьерные возможности нового министра с большой осторожностью. Например, ирландский репортёр Чей Боуз прокомментировал в соцсети Х помятый вид Сибиги.

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото © Getty Images / NurPhoto

— Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выглядит так, будто спал на диване, когда ему позвонили, — считает журналист.

Некоторые западные СМИ склонны полагать, что Кулеба покинул пост из-за того, что не всегда адекватно вёл себя при встречах с коллегами из других стран.

Это не чистка рядов

Есть мнение и о том, что такие мощные кадровые сдвиги в украинском кабмине только пыль в глаза западным кураторами это не чистка рядов. На самом деле соратники Зеленского ходят «по вертушке» по разным ведомствам, подчас даже улучшая своё карьерное положение. К примеру, в разговоре с Life.ru Иван Скориков рассказал о том, что Зеленский, по сути, не меняет команду, происходит плановая ротация, вызванная проблемами, за которые украинскому руководству сложно отчитаться перед обществом.

Скориков напомнил, что у Киева много проблем: на фронте валится Покровское направление, в энергетике — отключения электроэнергии, в мобилизации — широко обсуждаемый удар по военному институту. На этом фоне Киеву сейчас нужно провести политтехнологическую операцию замены статистов, не имеющих ни политических амбиций, ни своей конкретной линии в украинской политике, утверждает эксперт.

— Кулеба как раз является таким персонажем, и его меняют на человека, который близок, на доверенного человека команды Ермака и Зеленского. Сибига ранее занимал должность заместителя руководителя офиса президента, то есть непосредственно Андрея Ермака, и курировал вопросы внешней политики. Соответственно, ни о какой опале и чистке говорить не приходится. Тот же Кулеба будет переведён на достаточно почётную должность при НАТО, будет сидеть в Брюсселе и заниматься тем же, чем он занимался на посту министра иностранных дел. А именно раздавать неадекватные комментарии, клянчить всё больше оружия и финансов и, в общем, продвигать линию на эскалацию конфликта, — рассказал Иван Скориков.

Сейчас на Украине обновляется большая часть кабмина, и одна из причин этой ротации связана с тем, что Зеленскому и Ермаку накануне их визита в Штаты нужно показать, что никакой узурпации власти, о которой часто пишут СМИ, в Незалежной нет, считает эксперт. Соратники Зеленского всем видом показывают, что готовы обновлять команду, особенно учитывая, что коррупционные скандалы, постоянно сотрясающие украинское правительство, вызывают недовольство со стороны кураторов Украины на Западе. С этим согласны и в издании The Guardian.

— Назначения происходят в тот момент, когда Зеленский готовится к поездке в Соединённые Штаты в конце этого месяца, чтобы представить то, что Киев назвал своим «планом победы», ключевому союзнику — президенту США, — пишет издание.

Президент Словакии Зузана Чапутова и экс-заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига (слева направо) во время встречи в Киеве. Фото © ТАСС / Zuma

Но на деле получается, что Киев в очередной раз пытается обмануть своих партнёров новыми именами, добавил Скориков. Все уволенные просто переходят на новые позиции: кто-то в офис президента, а кто-то в структуры, связанные с интеграцией с ЕС и НАТО.

Биография Андрея Сибиги

Андрей Сибига — уроженец города Зборова Тернопольской области, родился в 1975 году. В 1997-м получил диплом специалиста по международным отношениям Львовского национального университета им. Ивана Франко.

Поначалу был атташе в МИД Украины, затем последовательно работал третьим и вторым секретарём одного из управлений министерства. Важная часть биографии Андрея Сибиги связана с работой в Посольстве Украины в Польше. Он работал в стране дважды, во второй раз — советником-посланником. Также был послом Украины в Турции. После окончания работы в дипмиссии Сибига снова перешёл на работу в МИД — в управление европейской интеграции.

Позже его повысили до заместителя руководителя договорно-правового департамента. Незадолго до начала СВО Сибига впервые за долгую непрерывную карьеру в дипломатии получил работу в другой сфере: его назначили заместителем руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. В 2024 году Сибигу назначили первым заместителем главы МИД Украины.

Визит украинской делегации в Берлин в 2023 году. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Чем известен Сибига

Политолог Олег Бондаренко вспоминает, как Сибига однажды рассказал ему о своей семье — «типичную историю для многих украинских политиков-русофобов». Его дедушка и бабушка были кулаками из Херсонской области, которых подвергли репрессиям. «Тогда я впервые почувствовал мстительный холодок в свой адрес — понаехавшего москаля», — отметил эксперт.

Сибига известен своей русофобией, как все начиналось? Политик критиковал Россию задолго до начала СВО. В многочисленных интервью западным журналистам он говорил о том, что Москва якобы «манипулирует историей» и влияет на конфликты на постсоветском пространстве. Также Андрей Сибига выражал восхищение Турцией во время поставок Украине ударных беспилотников Bayraktar, а «Северный поток – 2» ещё на этапе стройки окрестил геополитическим оружием России.

Именно Сибига в интервью журналистам Financial Times проговорился о планах знаменитого «контрнаступа», окончившегося для ВСУ неудачей. Также он неоднократно заявлял о намерениях «военного возврата Крыма».

Андрей Сибига причастен и к организации июньского «саммита мира» в Швейцарии и бесчисленным встречам с китайскими дипломатами. Новый глава МИД увлекается историей и коллекционирует украинский антиквариат. Женат, отец троих детей.