«Альтернатива для Германии»: Как правая партия впервые со времён Гитлера получила большинство на выборах Что изменит победа АдГ на выборах в Германии, что означает такой тренд и как скоро он повлияет на решение Берлина отказаться от помощи Украине — в материале Life.ru 4 сентября, 10:41 Cопредседатели правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и Тино Хрупалла (слева направо) во время празднования результатов выборов в штаб-квартире. Обложка © ТАСС / ЕРА / FILIP SINGER

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала большинство на региональных парламентских выборах в восточных регионах (бывшая ГДР). Речь идёт о Тюрингии и Саксонии, где 1 сентября прошли выборы в ландтаг при высокой явке. Эксперты уже окрестили этот поворот первым со времён Гитлера пришествием ультраправых. Победу таких сил называют подарком России или трендом радикализации Европы. Причём динамика событий в ЕС настолько непредсказуема, что уже сейчас некоторые политологи прогнозируют появление «альтернативного» канцлера на выборах в 2025 году.

Напомним, АдГ получила в Тюрингии 30,8% голосов. В Саксонии крайне правые уступили Христианско-демократическому союзу Германии (ХДС) с отрывом почти в полтора процента, набрав 30,6%. В тройку лидеров в обеих землях вошёл и новый блок оппозиции, сформированный выходцами из левой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW), отвоевав соответственно 15,8% и 12% голосов. Партия канцлера Германии Олафа Шольца (СДПГ) едва набрала 10% и 8,5%, перешагнув допустимый барьер. В Саксонии за бортом остались «Союз 90/Зелёные» и партия «Левая».

Кем и когда была основана партия «АдГ»

«Альтернатива для Германии» (АдГ) — молодая ультраправая политическая партия — основана 6 февраля 2013 года. Уже к 2017 году стала третьей по численности партией в Бундестаге. Основателями нового движения стали выходцы из Христианско-демократического союза Германии, так называемая группа Wahlalternative 2013 («Альтернативный выбор 2013»). Тогда на апрельском учредительном съезде в тройку лидеров вошли профессор экономики Бернд Лукке, предпринимательница Фрауке Петри и журналист Конрад Адам. Позднее им на смену пришли другие политики.

Сейчас партию возглавляют 45-летняя экономист и китаевед, открытая представительница ЛГБТ*Алис Вайдель, сделавшая карьеру в банковской системе, 83-летний политик и юрист Александр Гауланд, выступающий за отмену санкций против России. Ещё один партийный лидер — 49-летний Тино Хрупалла, начинавший свою карьеру маляром. Двое последних родились в ГДР. Вообще, АдГ призвана актуализировать проблемы восточных немцев и обеспечить поворот в сторону интересов коренных жителей этой страны.

Объединение Германии в 1990 году проводилось за счёт жителей ГДР. Фото © ТАСС / ЕРА /FILIP SINGER

— Проблемы Восточной Германии элитой страны раньше не воспринимались. Долгое время считалось, что ценности капиталистической ФРГ, которая фактически поглотила социалистическую ГДР, — свобода, демократия — приведут восток и запад государства к некоему единому общему знаменателю, — отметила в комментарии Life.ru германист Евгения Пименова.

Эксперт объяснила, что объединение Германии в 1990 году проводилось за счёт жителей ГДР, где уничтожалась промышленность, люстрировались целые группы, социальные классы. Многим тогда это казалось необходимой жертвой и мелочью. Однако в последние годы стало понятно, что эти раны не зажили.

— На востоке нарастают проблемы, в том числе глубокая социальная фрустрация, местные ощущают себя людьми второго класса перед западной частью населения, которая доминирует. Поэтому бывшие граждане ГДР и их потомки критически недопредставлены во власти на общефедеральном уровне. Они не представлены на крупных должностях в судебной системе, в политической, на уровне руководства больших СМИ, систем значимых предприятий. Это не их правительство, — отмечает Пименова.

Секрет успеха ультраправых

Секрет успеха крайне ультраправых в Тюрингии и Саксонии прост. Партия общается с избирателями, давя на самые проблемные вопросы, а это в условиях ФРГ — популизм. По большому счёту новое движение евроскептиков выступает за национализацию экономики, возврат к марке, решение вопроса засилия мигрантов, пересмотр системы финансирования отстающих экономически стран еврозоны и ряд других реформ. На нынешние выборы АдГ шла с программой отказа от помощи Украине, остановки бесконтрольной миграции, ключевым словом стал «мир». За него и голосовали жители Восточной Германии. Политики АдГ даже предложили заключить пакт о ненападении, оформив оборонительный союз.

Отказ от помощи Украине — основной лозунг АдГ в борьбе за мир. Фото © ТАСС / DPA / Julian Stratenschulte

Ярлыки и обвинения в экстремизме, национализме и фашизме, которые лепят на АдГ немецкие политтехнологи и журналисты, рано или поздно отлетят. Политолог Олег Бондаренко полагает, что «Альтернатива для Германии» является совершенно умеренной правонациональной партией. Эксперт сравнил развитие этого союза с французским аналогом — «Национальным фронтом».

— Ей — АдГ — больше 10 лет. Она уже сменила довольно много политических лидеров за это время. И в её составе самые разные люди. Они уже пережили период какого-то детско-подросткового сознания, когда там допускались различные высказывания, которые можно назвать радикальными. Сейчас они себя ведут очень мейнстримно. Значительно более антимейнстримной, контрсистемной является Сара Вагенкнехт. Даже значительно более пророссийской, — констатирует Олег Бондаренко.

Что означает победа партии и как это повлияет на Германию

Несмотря на то, что АдГ получила поддержку в восточных землях ФРГ, а партии правящей коалиции остались на обочине политической сцены, в 2024 году это существенно не изменит ситуацию. Поскольку электорат партий в цифрах не равнозначен друг другу. 12,5 млн человек восточной части страны против 68 млн в западной пока ничего не решат.

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла. Фото © ТАСС / ЕРА / HANNIBAL HANSCHKE

Евгения Пименова полагает, что эта победа, безусловно, имеет значение для немецкого общества, потому что она показывает, насколько расходятся представления избирателей, особенно на востоке Германии.

— Оппозиция официальному мейнстриму в этих регионах говорит, что часть населения против трансатлантического вектора. И Берлину придётся как-то решать обострившиеся проблемы востока Германии — политические, социальные, миграционные. Нужно будет думать дальше, что делать с «Альтернативой для Германии», потому что её популярность будет возрастать и игнорировать это уже не удастся, — говорит Пименова.

По её расчётам, АдГ на выборах 2025-го вряд ли переступит барьер в 18–20%. Все ключевые партии мейнстрима отказываются работать в коалиции с АдГ. Однако партия уже готовит кандидата в канцлеры.

— Если смотреть на те тренды, которые есть, то «Альтернатива» идёт к своему большому успеху. Я уверен, что рано или поздно она станет властью либо частью больших коалиционных сил. Как минимум на востоке Германии, — считает Олег Бондаренко.

Победа ультраправых в Германии — подарок России?

Победу ультраправых политических сил и тренд на их популярность в Германии, да и во всей Европе, можно назвать подарком России, учитывая, что носители этой идеи — выходцы из Восточной Германии, более близкие россиянам ментально и в плане культурного кода.

— Всего два года СВО — и дискурс укроскептицизма, то есть скептического отношения к поддержке Украины, становится трендом, — отметил эксперт Института стран СНГ Иван Скориков. — Ранее на укроскептических позициях выиграл выборы глава Словакии Роберт Фицо. Мы видим, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан крепко сидит во власти, тоже, в общем-то, выражая эти настроения. И вот АдГ является тоже такой же силой, причём в стране – лидере Евросоюза. Она последовательно выступает против геополитической войны с Россией. Это сильно пугает Киев и его спонсоров, тем более если в землях Саксонии, Тюрингии АдГ вместе с, допустим, левыми из партии Сары Вагенкнехт сможет сформировать большинство.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской.

Сопредседатели партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель и Тино Хрупалла и партийный кандидат на выборах в земельный парламент в Тюрингии Йорг Урбан (слева направо) во время пресс-конференции. Фото © ТАСС / ЕРА / Filip Singer Сможет ли в 2025 году партия "Альтернатива для Германии" привести своего канцлера к власти? 0 Да, сможет, потому что популярность АдГ растет Нет, не сможет, партии придется создавать коалицию, а это сложно Сможет, но не в 2025 году.

Авторы Елена Стафеева