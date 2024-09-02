«Освобождай стулья»: Шольца призвали собирать чемоданы после проигрыша СДПГ на выборах

В результате поражения правящей коалиции на выборах в Тюрингии и Саксонии Олафу Шольцу посоветовали покинуть пост канцлера ФРГ. С таким заявлением выступила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, передает Die Zeit.

«Канцлеру Шольцу нужно сделать выводы и вместе со своими партнёрами по коалиции начать собирать чемоданы и освобождать стулья», — отметила политик.

Сейчас избиратели ФРГ так и жаждут смены правительства, добавила Вайдель. Именно поэтому Берлину не стоит «игнорировать их пожелания» в Тюрингии и Саксонии.