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2 сентября, 15:30

«Освобождай стулья»: Шольца призвали собирать чемоданы после проигрыша СДПГ на выборах

Сопредседатель АдГ призвала Шольца покинуть пост из-за поражения СДПГ на выборах

В результате поражения правящей коалиции на выборах в Тюрингии и Саксонии Олафу Шольцу посоветовали покинуть пост канцлера ФРГ. С таким заявлением выступила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, передает Die Zeit.

«Канцлеру Шольцу нужно сделать выводы и вместе со своими партнёрами по коалиции начать собирать чемоданы и освобождать стулья», — отметила политик.

Сейчас избиратели ФРГ так и жаждут смены правительства, добавила Вайдель. Именно поэтому Берлину не стоит «игнорировать их пожелания» в Тюрингии и Саксонии.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что правая партия «Альтернатива для Германии» стала лидером на выборах в Тюрингии. «АдГ» получила 32,8% голосов и впервые заняла первое место на земельных выборах ФРГ. При этом в ландтаг Саксонии партия заняла второе место — 30,6%, уступив только Христианско-демократическому союзу — 31,9%.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Наталья Афонина
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