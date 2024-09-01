«Альтернатива для Германии» лидирует на выборах в Тюрингии

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) получает 30,5% голосов на выборах в Тюрингии. Такой поток избирателей может привести её к первой победе на региональных выборах в истории. Об этом говорят данные портала Tagesschau.

В другой федеральной земле на востоке Германии, Саксонии, Альтернатива для Германии (АдГ) занимает второе место с 30% предполагаемых голосов, всего на 1,5 процентных пункта уступая «Христианско-демократическому союзу» (ХДС). В Тюрингии ХДС находится на втором месте, ожидая 24,5% голосов.

В обеих землях третье место занимает недавно созданная левая партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ): в Тюрингии она получила 16%, а в Саксонии — 12%. Социал-демократы канцлера Олафа Шольца занимают четвёртое место в Саксонии с 8,5%, а в Тюрингии находятся на пятом месте с 7%, уступая ещё и "Левым", которые рассчитывают на 12,5% голосов.

Партнёр по правящей на федеральном уровне коалиции СДПГ, партия «Зелёные», получает 5,5% голосов в Саксонии, а в Тюрингии не преодолевает 5%-й порог, набирая только 4%. Ещё один союзник Шольца, свободные либералы (СвДП), не проходят ни в один из двух земельных парламентов.