Глава регионального отделения правой партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хёке приехал на избирательный участок на автомобиле «Лада-Нива». Об этом сообщил телеканал NTV.

«Глава и главный кандидат АдГ в Тюрингии проголосовал в полдень: 52-летний мужчина приехал на свой избирательный участок на «Ладе-Ниве» — внедорожнике российского производства», — говорится в сообщении.

В воскресенье в двух федеральных землях на востоке Германии — Тюрингии и Саксонии — проходят региональные выборы. Согласно последним опросам, в Тюрингии партия АдГ может занять первое место, получив 29% голосов. Противники этой партии часто упрекают её в связях с Россией.