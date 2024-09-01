Немецкий политик приехал на избирательный участок в ФРГ на российской «Ниве»
NTV: Глава отделения АдГ в Тюрингии приехал на избирательный участок на «Ниве»
Глава регионального отделения правой партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хёке приехал на избирательный участок на автомобиле «Лада-Нива». Об этом сообщил телеканал NTV.
«Глава и главный кандидат АдГ в Тюрингии проголосовал в полдень: 52-летний мужчина приехал на свой избирательный участок на «Ладе-Ниве» — внедорожнике российского производства», — говорится в сообщении.
В воскресенье в двух федеральных землях на востоке Германии — Тюрингии и Саксонии — проходят региональные выборы. Согласно последним опросам, в Тюрингии партия АдГ может занять первое место, получив 29% голосов. Противники этой партии часто упрекают её в связях с Россией.
К слову, в России чиновников пересаживаться на российский автопром призвал президент РФ Владимир Путин. Он предложил искоренить закупку машин иностранного производства. Выполнить требование вызвались депутаты петербургского Законодательного собрания и сотрудники Минфина.