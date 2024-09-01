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Регион
1 сентября, 17:18

Немецкий политик приехал на избирательный участок в ФРГ на российской «Ниве»

NTV: Глава отделения АдГ в Тюрингии приехал на избирательный участок на «Ниве»

Глава регионального отделения правой партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хёке приехал на избирательный участок на автомобиле «Лада-Нива». Об этом сообщил телеканал NTV.

«Глава и главный кандидат АдГ в Тюрингии проголосовал в полдень: 52-летний мужчина приехал на свой избирательный участок на «Ладе-Ниве» — внедорожнике российского производства», — говорится в сообщении.

В воскресенье в двух федеральных землях на востоке Германии — Тюрингии и Саксонии — проходят региональные выборы. Согласно последним опросам, в Тюрингии партия АдГ может занять первое место, получив 29% голосов. Противники этой партии часто упрекают её в связях с Россией.

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К слову, в России чиновников пересаживаться на российский автопром призвал президент РФ Владимир Путин. Он предложил искоренить закупку машин иностранного производства. Выполнить требование вызвались депутаты петербургского Законодательного собрания и сотрудники Минфина.

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Major-Lada.ru

Александра Мышляева
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