Сотрудники Минфина первыми из чиновников пересядут на Lada Aura

Первыми среди российских чиновников на седаны бизнес-класса Lada Aura пересядут сотрудники Минфина. Об этом сообщил журналистам во вторник, 26 декабря, глава ведомства Антон Силуанов. Первые пять автомобилей должны поступить ведомству уже в начале 2024 года.

Сам Силуанов лично протестировал автомобиль и нашёл его очень комфортным, не хуже зарубежных образцов.