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26 декабря, 10:48

Сотрудники Минфина первыми из чиновников пересядут на Lada Aura

Силуанов заявил, что сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura

Автомобиль Lada Aura во время XXVI Петербургского международного экономического форума. Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Автомобиль Lada Aura во время XXVI Петербургского международного экономического форума. Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Первыми среди российских чиновников на седаны бизнес-класса Lada Aura пересядут сотрудники Минфина. Об этом сообщил журналистам во вторник, 26 декабря, глава ведомства Антон Силуанов. Первые пять автомобилей должны поступить ведомству уже в начале 2024 года.

Сам Силуанов лично протестировал автомобиль и нашёл его очень комфортным, не хуже зарубежных образцов.

"Заказ Министерством финансов на этот автомобиль сделан. И я уверен, что сотрудники министерства первыми из всех министерств будут передвигаться на автомобилях отечественного производства", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Премиальный седан Lada Aura сделан на базе Lada Vesta, но более просторный и представительный. У новинки заявлена коробка-автомат и 1,8-литровый двигатель мощностью в 122 лошадиные силы. Ускорение до 100 км/ч потребует 11 секунд. Впервые эту модель представили летом 2023 года в рамках выставки "Евразия – наш дом", проходившей на площадке "Сириуса" в Сочи, а затем новинку представили широкой общественности на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Ранее сообщалось, что в России за три квартала 2023 года продажи автомобилей Lada выросли на 96%. Всего было продано свыше 242 тысяч новых российских машин. Кстати, в следующем году российский АвтоВАЗ собирается поставлять в Иран автомобили Lada, переговоры об этом уже ведутся.

Марина Калегина
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