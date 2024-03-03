Депутатская Lada Vesta прошла проверку московской зимой и деревенской колеёй, заявили в Госдуме

"Достойный автомобиль, не подвёл в поездках по городам и весям Подмосковья, а их было много. Зима выдалась снежная, ездил и в маленькие деревни, где дороги были больше похожи на колею, но Lada справилась. Импортозамещение успешно состоялось", — сказал он в беседе с РИА "Новости".