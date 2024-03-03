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Депутатская Lada Vesta прошла проверку московской зимой и деревенской колеёй, заявили в Госдуме

Депутат Толмачёв: Предоставленная Госдумой Lada Vesta отлично пережила зиму

3 марта, 07:09
Lada Vesta SW. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Lada Vesta SW. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Депутатская Lada Vesta из парка Госдумы отлично пережила снежную московскую зиму, заявил член нижней палаты парламента Александр Толмачёв. Отечественный автомобиль политик использовал в своём избирательном округе: передвигался по множеству городов и деревень столичного региона.

"Достойный автомобиль, не подвёл в поездках по городам и весям Подмосковья, а их было много. Зима выдалась снежная, ездил и в маленькие деревни, где дороги были больше похожи на колею, но Lada справилась. Импортозамещение успешно состоялось", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Депутат отметил удобство пассажирских сидений и высокое качество сборки автомобиля. Однако есть у Толмачёва и пожелание к нашим производителям: выпускать больше техники разных классов и типов. Он подчеркнул, что россияне хотят ездить на отечественных машинах.

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Напомним, пересаживание чиновников на отечественный автопром началось летом 2023 года, когда к этому призвал президент России Владимир Путин. Глава государства предложил искоренить повсеместную закупку иностранных машин. Выполнить требование вызвались депутаты петербургского Законодательного собрания, сотрудники Минфина, а губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уже водит Lada Aura. Поступили отечественные автомобили разных марок и в гараж Госдумы.

Авторы
Матвей Константинов
Матвей Константинов
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