Шольц пообещал активнее депортировать мигрантов из ФРГ после резни в Золингене

Важность усиления мер по депортации нелегальных мигрантов отметил канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что данный процесс необходимо усилить в несколько раз. Его слова приводит Spiegel.

«Люди, которые не могут и не имеют права оставаться в Германии, должны быть репатриированы», — сказал немецкий политик.

Такое заявление Шольц сделал на фоне того, что недавно на фестивале в Германии неизвестный зарезал гостей. По мнению политика, не все мигранты в Германии могут остаться в стране. По данным Шольца, число депортаций с 2023 года выросло на 30 процентов. Планируется, что власти продолжат работать над увеличением статистики.