Шольц пообещал активнее депортировать мигрантов из ФРГ после резни в Золингене
Важность усиления мер по депортации нелегальных мигрантов отметил канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что данный процесс необходимо усилить в несколько раз. Его слова приводит Spiegel.
«Люди, которые не могут и не имеют права оставаться в Германии, должны быть репатриированы», — сказал немецкий политик.
Такое заявление Шольц сделал на фоне того, что недавно на фестивале в Германии неизвестный зарезал гостей. По мнению политика, не все мигранты в Германии могут остаться в стране. По данным Шольца, число депортаций с 2023 года выросло на 30 процентов. Планируется, что власти продолжат работать над увеличением статистики.
Напомним, что после нападения неизвестного в немецком городе Золингене число пострадавших выросло до 11. При этом погибло на празднике, который посвятили 650-летию города, трое человек. Также пару дней назад стало известно, что напавший на людей мужчина найден. Он сам сдался полиции. Кровавым убийцей оказался 26-летний сириец, прибывший в Германию в 2022 году в статусе беженца.
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