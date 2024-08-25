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24 августа, 22:11

ИГИЛ* взяла на себя ответственность за резню в Германии

Reuters: ИГИЛ* взяла на себя ответственность за нападение в Золингене

Фестиваль в немецком Золингене превратился в место трагедии, когда неизвестный с ножом напал на посетителей. В результате этого нападения три человека погибли, а ещё восемь получили травмы. Ответственность за происшествие взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*.

Агентство Рейтер сообщило, что ИГИЛ* официально заявила о своей причастности к этому ужасному инциденту. Масштаб трагедии оставил глубокий след в общественном сознании. Обострение ситуации в Золингене подчёркивает угрозу терроризма в Европе. Жители и власти города потрясены произошедшим, и текущие меры безопасности направлены на предотвращение дальнейших атак.

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До этого Life.ru писал, что количество пострадавших в результате нападения неизвестного на гостей фестиваля в немецком Золингене выросло до 11. Напомним, что там вечером в пятницу, 23 августа, неизвестный мужчина «арабской внешности» напал с ножом на посетителей фестиваля, посвящённого 650-летию города, в результате чего погибли трое.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Prazis Images

Кирилл Сосновских
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