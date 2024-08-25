ИГИЛ* взяла на себя ответственность за резню в Германии
Reuters: ИГИЛ* взяла на себя ответственность за нападение в Золингене
Фестиваль в немецком Золингене превратился в место трагедии, когда неизвестный с ножом напал на посетителей. В результате этого нападения три человека погибли, а ещё восемь получили травмы. Ответственность за происшествие взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*.
Агентство Рейтер сообщило, что ИГИЛ* официально заявила о своей причастности к этому ужасному инциденту. Масштаб трагедии оставил глубокий след в общественном сознании. Обострение ситуации в Золингене подчёркивает угрозу терроризма в Европе. Жители и власти города потрясены произошедшим, и текущие меры безопасности направлены на предотвращение дальнейших атак.
До этого Life.ru писал, что количество пострадавших в результате нападения неизвестного на гостей фестиваля в немецком Золингене выросло до 11. Напомним, что там вечером в пятницу, 23 августа, неизвестный мужчина «арабской внешности» напал с ножом на посетителей фестиваля, посвящённого 650-летию города, в результате чего погибли трое.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
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