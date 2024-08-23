В России предложили создать отдельные тюрьмы для ваххабитов

«Найти изначально благосклонно относящихся к ваххабизму людей среди русского населения довольно сложно; источник этого зла чаще всего можно обнаружить у представителей Средней Азии. Тем более, что в этих странах объявлена бескомпромиссная борьба с ваххабизмом, отчего многие радикалы поехали «на заработки» в Россию. Те из них, попавшие за преступления в наши тюрьмы, могут служить очагами этой заразы, поэтому оперативно должно быть выработан план противодействия», — пояснил он в своём телеграм-канале.