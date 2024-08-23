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23 августа, 16:52

В России предложили создать отдельные тюрьмы для ваххабитов

Священник Павел Островский предложил создать отдельные тюрьмы для ваххабитов

Для ваххабитов следует создать отдельные тюрьмы особого режима с повышенными мерами безопасности. Кроме того, важно набрать специально обученный персонал и охрану. Об этом заявил священник Павел Островский.

«Найти изначально благосклонно относящихся к ваххабизму людей среди русского населения довольно сложно; источник этого зла чаще всего можно обнаружить у представителей Средней Азии. Тем более, что в этих странах объявлена бескомпромиссная борьба с ваххабизмом, отчего многие радикалы поехали «на заработки» в Россию. Те из них, попавшие за преступления в наши тюрьмы, могут служить очагами этой заразы, поэтому оперативно должно быть выработан план противодействия», — пояснил он в своём телеграм-канале.

Священнослужитель отметил, что в России до сих пор не выработаны механизмы бескомпромиссной борьбы с ваххабизмом. А также рассказал, что несколькими днями ранее встречался с муфтием Чечни Салахом Межиевым, который ранее высказывался за полный запрет этой идеологии в нашей стране. Тех же, кто данному запрету противится, Павел Островский предложил тщательно проверить.

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Напомним, что заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Предварительно, один сотрудник ФСИН был убит, ещё минимум четверо ранены. Напавшие называли себя членами ИГИЛ*. О требованиях бунтовщиков мы писали здесь, а тут опубликован пофамильный список захватчиков. Возбуждено уголовное дело. Штурм завершился около 17:00 мск, он продлился полчаса.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Inga Gedrovicha

Мария Любицкая
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