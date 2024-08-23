Силовики за полчаса завершили штурм ИК-19 под Волгоградом
Штурм ИК-19 в Суровикино Волгоградской области окончен. Силовикам понадобилось около получаса, чтобы зачистить территорию учреждения. К последней минуте известно:
— У силовиков была команда "брать живьём", чтобы "распутать радикальный клубок"
— Трое захватчиков ранены в руку
— "Жилет шахида" в действие привести не удалось. Его проверят сапёры.
— Одного сотрудника захваченной ИК-19 удалось спасти во время штурма. По данным SHOT, это начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными, 25-летний Сергей Г.
Напомним, что заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Предварительно, один сотрудник ФСИН убит, ещё минимум четверо ранены. Напавшие называют себя членами ИГИЛ*. О требованиях бунтовщиков мы писали здесь, а тут опубликован пофамильный список захватчиков. Возбуждено уголовное дело.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
Life.ru