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23 августа, 14:00
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Силовики за полчаса завершили штурм ИК-19 под Волгоградом

Штурм ИК-19 в Суровикино Волгоградской области окончен. Силовикам понадобилось около получаса, чтобы зачистить территорию учреждения. К последней минуте известно:

— У силовиков была команда "брать живьём", чтобы "распутать радикальный клубок"

— Трое захватчиков ранены в руку

— "Жилет шахида" в действие привести не удалось. Его проверят сапёры.

— Одного сотрудника захваченной ИК-19 удалось спасти во время штурма. По данным SHOT, это начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными, 25-летний Сергей Г.

Свобода, вертолёт и бомба: Что известно о захвате заложников и резне в колонии в Волгоградской области
Свобода, вертолёт и бомба: Что известно о захвате заложников и резне в колонии в Волгоградской области

Напомним, что заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Предварительно, один сотрудник ФСИН убит, ещё минимум четверо ранены. Напавшие называют себя членами ИГИЛ*. О требованиях бунтовщиков мы писали здесь, а тут опубликован пофамильный список захватчиков. Возбуждено уголовное дело.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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