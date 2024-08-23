Life.ru узнал требования заключённых, захвативших колонию под Волгоградом

Стали известны требования заключённых, захвативших исправительную колонию № 19 в Волгоградской области. Как сообщает SHOT, преступники хотят вертолёт с пилотом, два миллиона долларов и воздушный коридор на юго-восток.

При этом, согласно требованиям, вертолёт должен приземлиться прямо на территории колонии с деньгами на борту. В случае преследования радикалы угрожают убить заложников.

Список пострадавших при захвате колонии:

1. Андрей Девятов — начальник колонии 2. Роман Пономарев — сотрудник колонии 3. Юрий Маврин — сотрудник колонии 4. Алексей Лыгин — сотрудник колонии 5. Александр Бойко — заключенный.

Напомним, днём 23 августа группа заключённых захватила ИК-19 в Волгоградской области. Несколько сотрудников ФСИН взяты в заложники. Нападавшие называют себя членами ИГИЛ*.