Источник: Дежурный ИК-19 под Волгоградом убит при захвате колонии
Дежурный ИК-19 в Волгоградской области убит при захвате колонии, пишет SHOT со ссылкой на источник. Он пытался оказать сопротивление, но получил удар ножом. Ещё минимум четверо сотрудников ФСИН серьёзно ранены.
Напомним, группа заключённых захватила ИК-19 в Волгоградской области. Несколько сотрудников ФСИН взяты в заложники. Нападавшие называют себя членами ИГИЛ*
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
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