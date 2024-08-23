Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 10:42
5191

Источник: Дежурный ИК-19 под Волгоградом убит при захвате колонии

Дежурный ИК-19 в Волгоградской области убит при захвате колонии, пишет SHOT со ссылкой на источник. Он пытался оказать сопротивление, но получил удар ножом. Ещё минимум четверо сотрудников ФСИН серьёзно ранены.

Приметы — шрам на руке и серая барсетка: Под Ростовом ищут сбежавшего из колонии зэка
Приметы — шрам на руке и серая барсетка: Под Ростовом ищут сбежавшего из колонии зэка

Напомним, группа заключённых захватила ИК-19 в Волгоградской области. Несколько сотрудников ФСИН взяты в заложники. Нападавшие называют себя членами ИГИЛ*

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Матвей Константинов
  • Новости
  • ФСИН России
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров